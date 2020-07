Dwight Howard ira à Orlando pour faire don de son salaire : Superman continue la lutte pour la justice sociale

Après de nombreux jours d’hésitation à peser le pour et le contre, la news est tombée dans la nuit. Dwight Howard sera bel et bien du voyage à Orlando avec Gérard et toute la clique des Lakers mais son chèque sera reversé à une association luttant pour la justice sociale dans le pays. C.J. McCollum et Jaylen Brown ont aimé ce commentaire.

Commençons par une citation de Dwight Howard. La tête ailleurs après la perte de Melissa Rios, la mère de son fils David, en mars dernier, Superman a placé sa famille au sommet de ses priorités ces derniers temps. On a également vu le pivot de Los Angeles très impliqué au sein du mouvement Black Lives Matter et ce dernier questionnait la reprise de la saison de la NBA dans une période aussi agitée aux États-Unis.

« Le basket-ball ou toute autre période de divertissement n’est pas nécessaire en ce moment et ne sera qu’une distraction… J’aimerais gagner mon tout premier titre de champion NBA plus que tout. Mais l’unité de Mon Peuple serait un titre encore plus grand, c’est tout simplement trop beau pour le laisser passer. N’est-ce pas le meilleur moment pour nous occuper de nos familles ? C’est une occasion rare dont, je crois, nous devrions profiter pleinement en tant que communauté. Quelle était la dernière fois où nous avions eu autant de temps à passer avec nos familles ? C’est là que commence notre unité. À la maison ! Avec la famille ! »

Mais après de longues semaines de réflexion sur la meilleure décision à prendre, D39 a choisi de se joindre à son équipe pour terminer la saison au sein de la bulle. De cette manière, il pourra aider la cause en reversant l’intégralité de son salaire jusqu’à la fin de la saison à une association et en continuant à se faire entendre. Si ce retour sur les parquets à Disney World est perçu comme une distraction, il lui servira quand même financièrement dans son engagement pour le mouvement Black Lives Matter comme il l’a expliqué sur CNN.

« J’ai des obligations contractuelles envers mes coéquipiers, mes fans, les Lakers, la franchise et tout le monde, mais dans le même temps, j’ai des obligations envers ma famille et ma communauté. Ici à Atlanta et à travers les États-Unis, nous allons travailler dur pour faire en sorte qu’on n’oublie pas les gens et ce qu’il se passe dans nos communautés. »

Dwight Howard on @donlemon Monday night: “I feel like we have a great opportinuty, the Lakers do, for winning the title this year … Yes, I will be joining my team in Orlando.” He says he will donate the salary he earns in the bubble to the charity Breathe Again. — Dave McMenamin (@mcten) July 7, 2020

« Nous avons une belle opportunité, de remporter le titre avec les Lakers. […] Oui, je vais aller à Orlando avec mon équipe. » Il a aussi expliqué qu’il donnerait le salaire qu’il gagne dans la bulle à l’association Breathe Again.

Lakers center Dwight Howard tells @TheAthletic @Stadium: “My NBA salary and platform, while in the bubble, will be used to ignite a breath of fresh air into the community.” Full statement: pic.twitter.com/u4JlQ7q1ud — Shams Charania (@ShamsCharania) July 7, 2020

« Mon salaire NBA et ma plateforme lorsque je serai dans la bulle, seront utilisés pour insuffler un nouveau souffle au sein de la communauté. »

Ainsi, ce sont plus de 700 000 dollars qui devraient être donnés par Dwight à l’association Breathe Again combattant l’inégalité sociale. Auteur d’une saison très intéressante dans son nouveau rôle d’homme qui sort du banc, il aidera aussi bien son mouvement que son équipe par sa venue au Walt Disney World Resort. Comme quoi, Dwight Howard a vraiment gagné en maturité… Peut-être l’un des bienfaits de côtoyer BronBron au quotidien. Mais ce n’est pas le seul à avoir pris ce chemin de la parole puisque C.J. McCollum et Jaylen Brown, déjà très impliqués eux aussi, se sont également exprimés sur leur envie d’apporter leur pierre à l’édifice. Les deux arrières partagent les mêmes idées et veulent se positionner en utilisant leurs voix comme l’explique le Celtic à AP.

« Une fois que j’ai pensé à l’opportunité que l’organisation et la NBA m’ont offerte de jouer pour quelque chose de plus grand que moi, je me suis engagé. J’ai l’intention d’utiliser ma voix pendant que je suis là-bas. J’ai l’intention de mettre la lumière sur des choses qui s’estompent et j’espère que la NBA et notre organisation pourront comprendre. »

L’une des façons de se faire entendre et surtout voir est de remplacer les noms sur les maillots par des messages forts. Une liste a été transmise par la Ligue. Les propos de JB – rien à voir avec l’alcool – font écho à ceux de C.J. – on se croirait dans une sitcom avec toutes ces abréviations – puisque le vice-président du syndicat des joueurs cherche à avoir un impact sur la société par le biais du sport au micro NBC Sports.

« Mais maintenant, il s’agit davantage de savoir quel impact nous pouvons avoir pour soutenir ce qui se passe dans le monde réel, pour continuer à soutenir Black Lives Matter et les choses auxquelles nous sommes confrontés en tant que société. Ce sont les appels que nous recevons actuellement. Comment pouvons-nous avoir un impact ? Comment pouvons-nous sensibiliser les gens à certaines choses qui se passent dans le monde ? […] Le plus important est de profiter de la plateforme [à Orlando, ndlr], de la concordance avec la NBA et de trouver des moyens productifs de continuer à diffuser des informations, à éduquer, à mettre en lumière des choses qui ont souvent été faites à huis clos et qui n’ont jamais été révélées au public, donc je pense que ce sont les conversations que nous continuerons à avoir. »

Les joueurs veulent faire bouger les choses. Malgré le contexte difficile, d’autres sources de motivation que le basket pousseront les acteurs à se donner à fond pour cette fin de saison et on a hâte de voir ça.

