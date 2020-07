Zion Williamson a eu le droit à son petit Top 20 pour son vingtième anniversaire : il ne peut pas avoir 75 ans l’an prochain ?

Zion Williamson n’a joué que 19 rencontres cette saison mais à l’occasion de son vingtième anniversaire fêté ce lundi 6 juillet, la NBA a balancé un joli Top 20 de ses plus belles actions pour ses débuts dans la Grande Ligue. Et comme dirait Lorie, à 20 ans, rien n’est impossible !

Respirez, soufflez et détendez-vous ! La pause est bientôt finie, la NBA va bientôt reprendre. Pour nous faire patienter et bien nous hyper avant le redémarrage, la Ligue continue de nous sortir des compilations. Si Ja Morant avait récemment été mis à l’honneur, place à Mr Zion Williamson. Né le même jour qu’un certain Pau Gasol… mais vingt ans après, le first pick de la Draft 2019 vient tout juste de fêter ses 20 ans. S’il n’a même pas disputé la moitié de cette saison 2019-20, le rookie des Pelicans a déjà impressionné. Que du lourd ! Ce Top est aussi l’occasion de souligner les incroyables qualités de passe de l’ami Lonzo Ball. Le tandem envoie quand même du lourd ! Des contres en très très ultra haute altitude, ou encore de la finition violente près du cercle, des deux côtés du terrain Zion est plutôt généreux. Mention à son arrachage de ballon assez violent sur Giannis, le MVP en titre passe pour un cadet à côté. Et si le bestiau est aussi chaud qu’annoncé, il risque de faire quelques dégâts du côté de la Floride.

On le rappelle juste à titre informatif, Zion Williamson n’a joué « que » 19 rencontres en NBA. Et pourtant, on a déjà le droit à un Top 20. Bientôt, la Ligue devra préparer un Top 100…