Le Top 100 des plus belles actions de la saison : et le meilleur dans tout ça, c’est qu’elle n’est même pas finie

On préchauffe doucement, mais l’excitation, elle, est déjà bien présente. La NBA continue en tout cas de nous mettre l’eau à la bouche avec aujourd’hui le Top 100 des plus belles actions de la saison. Spoiler Alert, pas de jeu en triangle du côté des Knicks.

Ça y est, vos acteurs préférés sont presque tous à Orlando. Tout le monde répète à son rythme, le tournage arrive dans presque deux semaines. Très beau cadeau de la production, la NBA nous offre aujourd’hui de très belles images, celles des 100 plus belles actions de la saison, so far ! Long-métrage raccourci, mais les acteurs nous ont déjà réservé de jolies cascades, de la danse, de beaux moments de suspense… 26 minutes de pur spectacle. LeBron, Giannis, Dame Time, le casting est cinq étoiles. Les étoiles montantes sont aussi au casting, avec Zion, Luka, Ja ou encore Trae. Jolie ouverture avec le panier du King à Philadelphie,instant de légende lors duquel James dépasse Kobe au nombre de points inscrits en carrière. Le poster du numéro 23 des Lakers sur Nemanja Bjelica est évidemment présent, le Serbe n’étant évidemment pas le seul à s’être fait martyriser cette saison, la bise aux Rockets qui ont pris quelques tirs clutchs dans les dents. Et si on vous dit que le panier d’un joueur allemand est plutôt bien placé, le tout sur une passe d’un Néo-Zélandais ? C’est bien beau la mondialisation mais très franchement on pense connaître la nationalité du réalisateur. Alors, on se met à l’aise comme au cinéma, petit pop-corn sur les cuisses, et on profite de ces 26 minutes de pur bonheur et d’excellence basketballistique.

Allez, encore un peu de patience, la reprise c’est pour bientôt.