Nouvelle édition de la matinale de TrashTalk en direct de chez Mickey. Objectif ? Vous résumer tout ce qu’il se passe dans la bulle de la NBA à Orlando. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’avec le fourmillement en cours en Floride, on est gâté en matière d’information. Ainsi, on se retrouve aujourd’hui avec les dernières arrivées de stars au compte-goutte, de nouvelles règles vestimentaires, des histoires de flocage de maillot, et bien sûr le classique petit tour des réseaux sociaux des joueurs. Vous êtes prêts ? Alors on embarque, direction la côte Est des États-Unis.

# La NBA impose l’arrivée aux matchs en tenue d’entraînement

Russell Westbrook vient d’annuler son billet d’avion pour Orlando en apprenant ça. C’est annoncé par ESPN, la NBA vient de lancer un nouveau protocole sanitaire comprenant l’arrivée des équipes dans les lieux de match… en tenue d’échauffement, pour limiter la diffusion d’un potentiel virus par les effets personnels d’un joueur. Une mesure de plus qui vise à renforcer encore un peu la sécurité sanitaire au sein de la bulle. Interrogé sur ces nouvelles règles, P.J. Tucker (qui s’est pointé avec 60 paires de sneakers à Orlando) ne cache pas sa déception :

« C’est dingue. Je pense que ça enlève la signification du fait de se mettre en tenue. Ça n’a même pas de rapport avec le fait d’arriver bien habillé, c’est plus le fait de se mettre en tenue et d’aller bosser qui va manquer. Pour moi, ça fait partie du processus de concentration et de préparation de s’habiller avant le match. Ça me met dans l’esprit que je suis au travail et ça m’aide à me concentrer. »

T’inquiète pas PJ, tu pourras quand même porter tes paires à la salle de jeu le soir…

# Des messages au dos des maillots de Kyle Korver et Marcus Smart, pas pour Anthony Davis

Un peu de nouveau dans le feuilleton des messages de justice sociale au dos des maillots. Kyle Korver a choisi d’inscrire ‘Black Lives Matter’ au dos de sa tunique. Une décision qui fait sens après plusieurs déclarations en faveur d’une meilleure situation sociale pour les minorités aux États-Unis, mais également pour ses prises de position sur le privilège blanc. De son côté, Marcus Smart s’est décidé en faveur du flocage ‘Freedom’. Le joueur des Celtics a cependant expliqué ce choix par l’impossibilité de pouvoir choisir un message personnel, au quel cas il aurait porté « I matter » au dos de sa tenue. Enfin, chez Anthony Davis, on suit la ligne du King en choisissant de ne pas arborer de message sur son maillot des Lakers. Une situation qu’il explique pour ESPN.

« Je ne savais pas quoi décider : devais-je avoir un message de justice sociale ou bien Davis sur le maillot ? Je pense que mon nom est quelque chose de très important pour moi, au même titre que la justice sociale. Mais porter mon nom est une forme de respect et d’hommage à chaque personne m’ayant aidé à arriver là où je suis actuellement. »

# Kawhi enfin à Orlando, Harden, Westbrook et Jokić attendus en milieu de semaine

Mickey est enfin sur le point d’avoir une feuille d’appel complète. Kawhi est arrivé hier soir en Floride et rejoindra son équipe sur les parquets très rapidement, après avoir passé les deux jours de mise en quarantaine obligatoire dans le cadre de la réglementation sanitaire de la bulle. De son côté, Nikola Jokić devrait pointer le bout de son nez d’ici le milieu de semaine. Pour rappel, le géant serbe avait contracté le virus en Europe avant de passer des tests négatifs aux États-Unis. Une situation qui avait obligé les Nuggets à prendre toutes les précautions possibles avec le Joker pour ne pas créer de foyer au sein de la bulle. Enfin, l’atterrissage en Floride du duo star des Rockets, James Harden et Russell Westbrook, est prévu pour mercredi ou jeudi. Une nouvelle qui devrait ravir Mike D’Antoni, qui a déjà encadré plusieurs sessions d’entraînement sans ses deux armes offensives principales.

# La bulle en bref

J.J. Redick et Meyers Leonard en 1 contre 1. Pas au basket, au cul sec de canette de bière.

JJ Redick and Meyers Leonard both did a beer-chugging challenge at the NBA campus 😅 pic.twitter.com/YSADdFUyDw — Bleacher Report (@BleacherReport) July 13, 2020

Luka Dončić prépare la reprise de la Ligue des Champions. Manchester City – Real Madrid le 7 août, les Merengues auront bien besoin de lui.

Wait is Luka in the NBA or MLS bubble? 🤔 (via @dallasmavs)pic.twitter.com/alIxEXXDI9 — Yahoo Sports (@YahooSports) July 13, 2020

LeBron, AD et Quinn Cook en ligne ensemble sur 2K, ça donne une distanciation sociale bof bof dans le Park.

LeBron, AD and Quinn Cook got on 2K tonight and everyone started following them 😂 (via @QCook323) pic.twitter.com/wdo39tMpoJ — Bleacher Report (@BleacherReport) July 13, 2020