La NBA a sorti un nouveau court-métrage : « Playoffs on NBA Lane », même Xavier Vaution est dans le coup

La NBA a sorti un nouveau court-métrage intitulé « Playoffs on NBA Lane ». Entre hommages et caméos dans tous les sens, ce sont les fans qui vont être ravis.

Alors que nous ne sommes qu’à quelques jours du début des Playoffs 2022, la NBA vient de nous balancer une nouvelle masterclass de court-métrage. Intitulé « Playoffs on NBA Lane », cette vidéo s’inscrit dans la continuité des précédentes, qui replaçaient l’histoire la Ligue dans un quartier nommé NBA Lane à l’occasion des 75 ans de la NBA. Cette fois-ci, le bus nous fait sortir du quartier résidentiel pour nous amener au stade pour les Playoffs. Si vous êtes fans de basket, vous n’allez pouvoir que sourire en visionnant les deux minutes et 19 secondes de références liées à la NBA. On commence à en avoir l’habitude, mais une fois de plus la Ligue nous sert un casting de haut niveau avec Ben Stiller, Vince Staples, Spike Lee (bon lui on ne s’étonne plus), Issa Rae ou encore Breanna Stewart (pour représenter la WNBA). Tous vont donner la réplique aux athlètes d’hier et d’aujourd’hui pour un rendu final plus que réussi. On a même eu le droit à une note de frenchie, avec notre Xavier Vaution national (BeIN Sports) qui apparaît aux côtés des commentateurs cainris ! Mais qu’on donne un Oscar à cet homme (non.).

C’est l’heure des Playoffs sur NBA Lane.

On se retrouve tous à l’Arena. #NBA75 pic.twitter.com/pDHsGVBb7U — NBA France (@NBAFRANCE) March 30, 2022

Le court-métrage fait parfaitement la balance entre le passé et le présent, en débutant avec la musique d’introduction des Chicago Bulls des années 90, aujourd’hui mythique, avant de switcher sur l’instrumental du son Trophies de Drake, bien plus actuel. À coups de caméos dans tous les sens, la NBA régale tous les fans de la balle orange : Reggie Miller au volant de sa voiture, Dominique Wilkins et David Robinson (avec du pop-corn « Quadruple Double ») dans le Hall du stade, Muggsy Bogues et Chris Webber en tribunes, DeMar DeRozan et Darius Garland qui se tirent la bourre en conférence de presse, Charles Barkley en journaliste, Joel Embiid, Ja Morant, Luka Doncic, Stephen Curry et ce bon gros Shaquille O’Neal. Pour les plus attentifs, vous aurez remarqué la présence de personnages de Fortnite, en raison de la collaboration entre le jeu vidéo et la Ligue. Le court-métrage traite des Playoffs et vous aurez remarqué qu’un grand nom de ce sport n’a même pas été mentionné. Aucune image de LeBron James n’apparaît dans la vidéo. Certes, le bonhomme ne participera peut-être pas à la postseason 2022, mais il y a déjà fait deux trois trucs dans sa carrière. La culture de l’instant, que voulez-vous…

La NBA continue de célébrer ses 75 ans de la meilleure des manières. Si tout se passe bien, la prochaine et certainement la dernière partie de cette série de courts-métrages sortira à l’occasion des Finales NBA.