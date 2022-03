LeBron James indisponible contre le Jazz : les Lakers vont devoir composer sans leur boss, au plus important des moments

Ça y est, le dernier virage dans la course au play-in tournament approche. Les Lakers, tête dans le bas peloton, joueront une nouvelle fois sans LeBron James dans l’Utah. Le grand musclor ne s’est toujours pas remis de sa cheville qui avait méchamment tourné face aux Pelicans le 28 mars dernier. Comment dit-on « tu choisis mal ton moment » en californien ?

Les inquiétudes après la défaite des Lakers sur le parquet des Pelicans se confirment. Quelques jours après avoir passé la barre des 37 000 points en carrière, King James est annoncé out pour affronter le Jazz ce jeudi. Selon Mike Trudell de Spectrum SportsNet, il a quitté le road trip de son équipe pour évaluer sa cheville à Los Angeles. Une bien mauvaise nouvelle pour la franchise pourpre. En pleine bataille pour le play-in, le colonel lâche ses soldats, pour cette nuit grand minimum, dans la guerre de la Vivint Smart Home Arena de Donovan Mitchell. Le plus important ? Que LeBron revienne vendredi pour la revanche face aux Pels, à domicile cette fois. Mais aucune date de retour n’est pour le moment précisée par son staff. Les Lakers pointent à la 10è place de l’Ouest et ont dû transpirer très fort cette nuit en voyant les Spurs perdre d’un tout petit point face aux Grizzlies. À très peu de choses près, la troupe de Gregg Popovich aurait dû pu rester devant celle de Frank Vogel au classement avec une victoire d’avance, en plus de l’avantage au tie breaker. Pfiou.

LeBron James (left ankle sprain) is listed as out for Thursday’s game at Utah, and Anthony Davis (right mid-foot sprain) doubtful. Wenyen Gabriel is questionable with a left ankle sprain. — Mike Trudell (@LakersReporter) March 30, 2022

King James est toujours leader du classement des meilleurs scoreurs de la régulière, avec une moyenne de 30,1 points par match. Mais attention, il y a deux zigotos dans le rétro : Jojo Embiid et Giannis Antetokounmpo sont à égalité avec 29,9 points chacun. Voyez-vous le danger venir ? Pendant que BronBron manque des matchs, le Grec et le Camerounais vont tenter de lui subtiliser son trône. Et s’il n’en joue que deux sur les sept restants – scénario catastrophe – alors il sortira carrément du classement. Il faut en effet disputer a minima 70% des matchs d’une saison régulière pour figurer sur les grilles statistiques. Quel timing pourrave. Surtout que LeBron sort d’un mois de mars à 34,3 points de moyenne. Pour tenter de ne pas effacer ce gros boulot, il serait judicieux d’assurer au moins sa place pour le play-in. Le problème : les Lakers perdent, même quand LeBron est là. Le sauveur de la franchise pourpre se nommerait-il… Anthony Davis ? Possible, et devinez-quoi ? Unibrow pourrait revenir dès vendredi prochain contre son ancienne franchise, les New Orleans Pelicans.

Une éventuelle 11è place et une disparition du classement des meilleurs scoreurs ? Ces deux éventualités, LeBron veut les éviter. Le retour d’Anthony Davis ce week-end doit sauver les Lakers et King James, d’un fiasco total.

Source texte : Mike Trudell