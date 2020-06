Le Top 100 des meilleurs dunks de la saison : trois par jour à l’heure du petit-déjeuner et ce sera déjà la reprise

L’attente est longue, l’excitation est là, et la NBA ne nous oublie pas, heureusement. Aujourd’hui c’est du beau steak qui nous est offert avec le Top 100 des meilleurs dunks de la saison, approuvé par Nemanja Bjelica.

Pile un mois avant la reprise, et la NBA continue de nous faire préchauffer avant le retour de nos petits chouchous sur les parquets. La Ligue se montre assez généreuse aujourd’hui avec un très beau cadeau, celui des 100 plus beaux dunks de la saison. Saison raccourcie certes, mais les paniers ont eut assez de temps pour se faire maltraiter. Les habitués sont là, LeBron, Giannis, Aaron Gordon ou encore Jake Layman (???), et on fait également un gros coucou à Zion Williamson et à Ja Morant, qui nous ont offert quelques finitions assez sympas pour leurs grands débuts chez les grands. Kevin Love a d’ailleurs du bien rigoler en revoyant le dunk du rookie des Grizzlies sur Aron Baynes, lui qui n’est pas passé si loin de la plus grande affiche de ces dernières années. Du pur bonheur en cette période de disette et un peu de voyage puisqu’on se balade de la Nouvelle-Orléans à San Francisco en passant par Boston ou Chicago, pour finir à Los Angeles parce qu’un certain numéro 23 a encore de la dynamite dans les jambes. A défaut de pouvoir voir des dunks en live ou d’en poser tranquillement sur le playground à 100 mètres de chez nous, profitons de ces 23 minutes de pur bonheur, de violence et de détente. Et on vous conseille de poser la tasse de café assez loin de vous, car l’envie se lever du canapé brusquement peut vite arriver…

L’heure n’est pas vraiment à la douceur. Poètes interdits, monstres acceptés. Public announcement, cette vidéo n’est pas sponsorisée par les cercles de la Ligue.