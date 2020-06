Les parquets d’Orlando seront peints du slogan Black Lives Matter : le meilleur moyen de courir vers la justice raciale

Le mouvement Black Lives Matter et la NBA ne font qu’un. Le décès de George Floyd en mai dernier a renforcé ce postulat, en prolongeant la volonté de la Ligue d’agir face au racisme. On apprend aujourd’hui que les parquets d’Orlando seront couverts du slogan du mouvement.

Les tensions raciales fissurent encore plus les États-Unis depuis quelques semaine et l’épisode tragique de la mort de George Floyd. Ces fissures, la Grande Ligue met tout en œuvre pour les combattre st supporter la cause de la communauté Afro-Américaine. Il y a quelques jours, la NBA a d’ailleurs décrété que les joueurs pourraient personnaliser leurs noms au dos de leur maillot, avec des messages pour la justice raciale. Aujourd’hui, un nouveau pas en avant est franchi dans cette lutte, avec une nouvelle décision prise par Adam Silver lors de la reprise de la saison à Orlando. Selon ESPN, dès le 30 juillet, quelques parties des trois terrains du complexe Disney seront peints avec les slogans du mouvement Black Lives Matter. Un message parfait à envoyer sur les ondes des télévisions mondiales qui retransmettront les dernières batailles NBA de la saison 2019-20. Toujours pour ESPN, Chris Paul, président du syndicat des joueurs, est d’ailleurs fier de voir les efforts que met en œuvre Adam Silver pour prendre à bras le corps le sujet sensible.

« Nous essayons simplement d’insister à mettre en lumière les différents problèmes de justice sociale, dont les gars de notre ligue continuent de parler jour après jour. Les gens disent que la justice sociale ne sera plus dans l’esprit de tout le monde à Orlando, mais avec ces maillots cela ne disparaît pas. »

Le meneur du Thunder ne s’y trompe pas. Maillots et parquets seront donc à l’honneur du mouvement, du jamais vu dans une ligue majeure américaine. Une preuve de plus, s’il en fallait une, démontrant que la NBA est bien une ligue parmi les plus progressistes. Si les joueurs à eux seuls peuvent faire un vacarme énorme en soutien de la communauté Afro-Américaine, le faire avec des maillots floqués de messages d’espoir et sur un parquet avec inscrit le slogan Black Lives Matter prend une dimension encore plus intense. Autre facteur positif, cela pourrait encourager les frondeurs qui étaient réticents à venir jouer chez Mickey en raison des tensions raciales actuelles exacerbées depuis plus d’un mois. La NBA ne se voile pas la face et met tout en œuvre pour prolonger le combat face au racisme. Ces décisions doivent certainement ravir Karida Brown, première directrice de la justice raciale de la Ligue du côté des Lakers, dont la mission est justement de mieux appréhender la lutte raciale.

Les parquets d’Orlando seront donc pimpés pour la bonne cause. La NBA continue de s’investir au-delà des barrières de sa balle orange au sein des tissus sociaux des États-Unis. Même si aucun spectateur ne sera présent, ces initiatives risquent de faire beaucoup de bruit, et c’est tant mieux.

