Un petit Top 20 des plus belles actions de Ja Morant : on n’aurait pas dit non à un petit Top 50 même

Avec Ja Morant, on ne s’ennuie jamais ! Et pour nous faire patienter avant de le retrouver du côté d’Orlando, la NBA a balancé un joli Top 20 de ses plus belles actions en NBA. On imagine que le choix a dû être cornélien pour n’en sélectionner qu’une vingtaine.

Accrochez-vous, soyez prêts et régalez-vous ! Pendant cette pause prolongée, la NBA nous sort quelques vidéos et autres compilations par-ci par-là pour faire passer le temps, qui est déjà trop long. Et si on vous dit “Rookie de l’Année”, à qui pensez-vous ? Désolé Zion, il s’agit de Ja Morant. Le deuxième choix de la Draft a impressionné par son niveau, et époustouflé par ses prouesses athlétiques et son style de jeu si spectaculaire. Poster dunks, tirs décisifs, dribbles chaloupés… tout le monde sera contenté ! En même temps, la NBA a compris qu’elle pouvait miser sur le rookie des Grizzlies et qu’il sera (il est même déjà) l’un des chouchous de la Ligue dans les prochaines années. Si seulement il avait réussi ce fameux dunk sur Kevin Love… On se contentera de celui sur Aron Baynes, c’est déjà pas mal. Et si Morant revient aussi bouillant à Orlando, on risque de se régaler.

On se dit que c’est “seulement” la première année de Ja Morant. Et pourtant, le rookie des Grizzlies a déjà bien marqué les esprits. On va vite devoir s’habituer au fait qu’il apparaisse dans ce genre de vidéos.