Pau Gasol aurait bien envie d’une dernière saison aux Lakers : parfait pour donner les serviettes à JaVale

À presque 40 ans, Pau Gasol n’est pas encore tout à fait prêt à ranger les sneakers. Absent des parquets depuis plus d’un an à cause d’une blessure au pied, l’Espagnol se verrait bien finir en beauté du côté des Lakers avant d’aller disputer les Jeux Olympiques de Tokyo.

Jouer en NBA après 40 ans n’est clairement pas une chose aisée, mais la longévité d’un Vince Carter donne visiblement de l’espoir à certains joueurs qui arrivent bientôt à la quarantaine et qui ne veulent toujours pas raccrocher. C’est le cas de Pau Gasol, aujourd’hui sans équipe après avoir été coupé par les Blazers en novembre dernier. L’Espagnol, qui avait été opéré du pied en mai 2019, a vu sa rééducation être ralentie par la pandémie du COVID-19, mais le monstre de Villeneuve d’Ascq n’a donc toujours pas tiré un trait sur sa carrière… et se verrait bien retourner dans une franchise où il a atteint les sommets de la NBA. Vous savez, celle qui joue au Staples Center en purple and gold.

« Mon intention est de jouer une autre saison si le pied est OK, que ce soit en NBA ou en Europe. Une dernière saison avec les Lakers est attirante, terminer au Barça est attirant, mais vous devez voir les réelles possibilités et voir quelle situation serait la meilleure selon les circonstances du moment » a déclaré Gasol via l’Associated Press.

Double champion NBA et trois fois All-Star avec les Lakers (six en tout), c’est évidemment du côté de la Californie que l’intérieur espagnol a connu ses plus belles années, dans le costume du lieutenant idéal de Kobe Bryant. De 2008 à 2014, Pau Gasol a laissé une vraie empreinte sur la franchise mythique de Los Angeles. Et niveau story, un retour de Pau aux Lakers serait quand même une belle histoire. Mais l’intérieur de 39 ans parle aussi de revenir en Europe, du côté de Barcelone, où il est né et au sein du club dans lequel il a été formé.

L’objectif principal de l’Espagnol est clair. Disputer une dernière fois les Jeux Olympiques avec la Roja et viser une quatrième médaille olympique à Tokyo. Et pour avoir une chance d’y participer, Gasol sait qu’il doit jouer un minimum la saison prochaine. En cas de retour en NBA, le rôle du double champion devrait être celui d’un vétéran, qui distribue avant tout conseils et serviettes, avec éventuellement quelques minutes en prime. S’il n’a probablement plus grand-chose à offrir sur les parquets américains, son expérience et sa connaissance du jeu peuvent toujours être très utiles pour une équipe. On va donc suivre le dossier, avec une décision qui devrait tomber au cours du mois de septembre ou octobre.

Pau Gasol indique qu’il se sent bien, mais il attend de voir comment son pied va réagir quand il commencera à courir et sauter. Bien sûr, on souhaite à l’Espagnol de finir sa très grande carrière comme il l’entend, on aimerait juste qu’il évite la France lors des prochains JO. Pas de Villeneuve d’Ascq ou de flashback façon Scola l’an prochain, merci.

Source texte : Associated Press