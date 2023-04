Après une fessée en bonne et due forme dimanche soir, les Wolves tenteront d’afficher un meilleur visage cette nuit à 4h contre les Nuggets. Cela ne devrait pas être trop compliqué tant la prestation de Minnesota au Game 1 a été décevante. Face à Jokic et un collectif de Denver hyper équilibré, la tâche s’annonce une nouvelle fois compliquée.

-29, c’est le déficit concédé par les Wolves lors du Game 1 à la Ball Arena. Ce n’est pas compliqué, il y avait trois classes d’écart entre les deux franchises dimanche soir et Jokic (28 minutes) n’avait même pas eu besoin de jouer toute la partie pour remporter cette première joute.

Pour ce Game 2, on attend forcément de Minnesota… une réaction. Les meneurs de meute Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert totalement en travers dimanche devront se montrer et enfin proposer quelque chose, surtout offensivement (19 points à eux deux lors du match 1). La déroute du Game 1 peut s’expliquer par la fatigue d’une fin de saison et d’un play-in tournament qui ont été particulièrement énergivores tant sur le plan physique que mental. Mais globalement, la prestation des loups n’était clairement pas à la hauteur de l’évènement.

why does Jokic do this to this man pic.twitter.com/vxxCqslQ4u — Steve Jones Jr. (@stevejones20) April 17, 2023

De son côté, Denver est une force (très) tranquille. Les Nuggets ont évité les nombreux upsets ayant pourtant rythmé ce début de Playoffs à l’Est comme à l’Ouest. Jamal Murray est très en forme et a proposé un Game 1 très propre (24 points, 8 passes et 8 rebonds). Le Canadien a tranquillement mené son équipe à la victoire, sans forcer. Nikola Jokic a pu se reposer mais aura sûrement un peu plus de boulot ce soir si tant est qu’il y ait une réaction des Wolves. Le collectif de Mike Malone semble être en totale maîtrise de son jeu tant dans l’exécution que dans le tempo des rencontres. Avec des lieutenants (Gordon, KCP…) totalement dans le coup et de bons remplaçants comme Bruce Brown, l’assise collective de Nuggets semble être insubmersible.

Attention tout de même à ne pas tomber dans un train de sénateur pour les leader de l’Ouest. L’objectif est clair : voyager dans le Minnesota après avoir empoché les deux premières manches à la maison. Minimum syndical.

Rendez-vous à 4h00 à la Ball Arena pour une réaction attendue des Wolves face aux Nuggets. Dans tous les cas, cela ne pourra pas être pire qu’au Game 1.