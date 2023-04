Les Grizzlies ont connu un scénario cata lors du Game 1 de leur série face aux Lakers dimanche : défaite + blessure de Ja Morant. On ne sait pas pour l’instant si la superstar de Memphis sera en tenue pour la seconde rencontre ce soir. Ce qu’on sait par contre, c’est que les hommes de Taylor Jenkins n’ont pas le droit à l’erreur.

Devinette du jour : est-ce que vous savez combien d’équipes dans l’histoire de la NBA ont réussi à remporter une série de Playoffs après avoir perdu les deux premiers matchs à domicile ?

Réponse au dos : six.

Pour éviter de devoir faire face au poids de l’histoire, les Grizzlies doivent l’emporter cette nuit pour leur deuxième match à la maison face aux Lakers. Et évidemment, à quelques heures du match, tous les yeux sont tournés vers Ja Morant. Jouera ? Jouera pas ? Pour rappel, le meneur star de Memphis s’est fait très mal à la main droite (sa main de shoot) lors du Game 1, de quoi remettre sérieusement en question sa participation à la rencontre cruciale de ce mercredi.

Ja Morant headed to the locker room with an apparent injury after this play. pic.twitter.com/MZOrSN9Tmz — ESPN (@espn) April 16, 2023

La bonne nouvelle, c’est que Ja Morant n’a subi aucune fracture dans sa main droite. La moins bonne nouvelle, c’est qu’il a aggravé la blessure qu’il possédait déjà en abordant cette série face aux Lakers, à savoir une inflammation des tissus de la main. Pour sa participation ce soir, c’est donc kif-kif, et on ne sera fixés qu’aux alentours du coup d’envoi puisque les Grizzlies veulent évidemment donner le moins d’indications possible à leur adversaire californien.

Si on devait miser notre maison, on dirait que Ja Morant rate le match de ce soir.

Certes y’a pas de fracture, certes il a touché un peu le ballon hier à l’entraînement, mais les derniers reports venant notamment du Woj ne laissent pas trop de place à l’optimisme. Tout va dépendre de la capacité de Ja de supporter la douleur, une douleur qu’il a notée à “10 sur une échelle de 10” le soir de la blessure. Pas très rassurant quoi.

The Grizzlies record with/without Ja Morant this season 👀 With Ja:

40-21 record Without Ja:

11-10 record#BigMemphis pic.twitter.com/44eF5Jbbi8 — Grizzlies Nation (@GrizNationCP) April 17, 2023

En cas d’absence, les Grizzlies compteront une nouvelle fois sur leur meneur back-up Tyus Jones. On sait à quel point il est propre balle en main, on sait qu’il est largement capable de prendre le relais, et on a vu à de nombreuses reprises les Grizzlies – résilients et solides collectivement – se surpasser en l’absence de leur superstar. La saison dernière, Memphis a remporté 21 matchs sur 25 sans Morant (!). Le bilan cette année ? 11-10. Moins impressionnant mais toujours très correct.

Morale de l’histoire : ne pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué.

Le problème aujourd’hui pour Memphis, c’est Morant n’est pas le seul membre important des Grizzlies à l’infirmerie. Il y a également les deux intérieurs Brandon Clarke et Steven Adams, d’ores et déjà out pour l’intégralité des Playoffs. Pas vraiment le bon plan quand il faut affronter Anthony Davis en face ainsi qu’une équipe expérimentée des Lakers, en plein boom derrière les exploits de… Rui Hachimura et Austin Reaves.

Il faudra patienter jusqu’au coup d’envoi du Game 3 pour avoir une vraie update sur le statut de Ja Morant. Il l’a dit, il ne sera pas sur le terrain s’il ne peut pas être un minimum lui-même car ça pourrait pénaliser son équipe. Et si Morant se rend finalement disponible, il faudra voir dans quel état il pourra évoluer. Une chose est sûre néanmoins au milieu de ces nombreuses incertitudes : Memphis doit gagner, sinon Memphis sera dans un beau merdier.