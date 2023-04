Memphis peut souffler. La star des Grizzlies, Ja Morant, ne souffre pas d’une fracture au niveau de la main, après sa terrible chute lors du Game 1 face aux Lakers. Selon Shams Charania, le meneur des Oursons n’est toujours pas certain de jouer demain soir pour le second match, car la douleur est encore bien présente.

On prend. L’information rapportée ce mardi après-midi par Shams Charania est rassurante : Ja Morant a passé des examens et ne souffre d’aucune fracture ni d’un souci physique autre au niveau de sa main. Le joueur avait lourdement chuté dessus, provoquant un faux mouvement assez impressionnant. Une action qui laissait penser que le diagnostic pouvait être lourd, mais heureusement, ce n’est pas le cas. N’en reste pas moins que la douleur est encore vive, et que sa participation au Game 2 sera sans doute conditionnée par la tolérance de Ja Morant face à la gêne.

No breaks or fractures in Grizzlies star Ja Morant’s right hand, sources say. His status remains up in air for Game 2 vs. Lakers with what’s believed to be a significant pain tolerance injury. Reporting from Run It Back on @FanDuelTV: pic.twitter.com/MKqhnPamfY — Shams Charania (@ShamsCharania) April 18, 2023

Plus de peur de que mal donc ? Certainement que oui. Une fracture à la main aurait privé Morant de basket pendant plusieurs semaines. Sans lui, les Grizzlies auraient vu leurs espoirs de battre les Lakers considérablement diminués. Et ne parlons pas de la suite de la compétition. Une absence au Game 2 est ainsi à anticiper, ce qui sera déjà un gros handicap pour Memphis. S’il n’avait pas eu l’impact d’un joueur de sa stature au premier match, nul doute que Ja possède pas mal de clés dans cette série. Le voir de retour au plus vite serait donc une belle chose, au moins pour l’enjeu global.

Ja Morant headed to the locker room with an apparent injury after this play. pic.twitter.com/MZOrSN9Tmz — ESPN (@espn) April 16, 2023



Source : Shams Charania