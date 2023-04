C’est nouveau, c’est tout frais et ça va faire (beaucoup) parler : dans le cadre de sa couverture de fin de saison, The Athletic a sondé 108 joueurs NBA au sujet de débats qui, d’accoutumée, n’appartient qu’aux fans. Premier volet, quel est le joueur le plus surcoté de la Grande Ligue ?

Ils présentent bien les petits journaleux de The Athletic, mais le costume repassé ne garantit pas la bienveillance du boulot : oui, notre détecteur à « question pour nuire » a bipé. Quel est le joueur NBA le plus surcoté ? Question quotidienne dans les profondeurs de l’Océan Internet. Mais quand ce sont aux joueurs NBA eux-mêmes d’y répondre, la délicatesse est de mise. Délicatesse dans le processus de vote, avec une réponse par joueur présentée anonymement dans le sondage final. Mais délicatesse que l’on ne retrouve absolument pas dans le résultat, avec certains joueurs exposés bien violemment aux yeux des lecteurs, comme si l’ensemble de la NBA avait voté. Pour donner un ordre d’idée, 541 joueurs avaient été utilisés par les franchises NBA la saison passée. Il faut donc prendre le résultat des différents sondages exposés par The Athletic avec de grosses pincettes. Seuls 110 joueurs ont donné leur avis – et pas à propos des mêmes sujets.

Trae Young arrive en tête des votes pour le “titre” de joueur le plus surcoté de NBA avec 54 suffrages exprimés. Ça fait “seulement” huit votes contre la petite méchanceté d’Atlanta, alors que Julius Randle et Pascal Siakam ont obtenu quatre voix chacun. Grand ouf de soulagement, Rudy Gobert n’a reçu que trois votes. On le sait peu populaire auprès des observateurs américains, c’est cool de voir que la tendance ne se transpose pas tellement parmi les joueurs. À force de se faire scotcher à leur arrivée au cercle, eux savent désormais reconnaitre un triple Défenseur de l’année quand ils en voient un. Tiens, une petite observation doit blesser les cœurs choletais : Killian Hayes a également reçu un vote ! Un peu bizarre de voter pour un gamin de 21 ans quand on connaît les difficultés d’adaptation au jeu NBA de l’intérieur. Mais c’est le jeu, et ce n’est pas parce qu’un type porte un maillot qu’il dit forcément vrai. Preuve en est, quelle est l’utilité de voter pour Tyrese Haliburton ou Austin Reaves ? M’enfin, eux ont toujours mieux compris la consigne que celui qui a voté « les Grizzlies ». Faut vraiment aimer marcher sur les gens pour donner cette réponse.

Source texte et sondage : The Athletic