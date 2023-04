Draymond Green et les coups bas, une histoire de longue date

Après s’être essuyé les pieds sur Domantas Sabonis hier soir, Draymond Green a été expulsé du Game 2 entre Warriors et Kings. Un coup un peu dégueulasse qui vient s’ajouter au dossier du garçon, déjà très réputé pour ses actions borderline depuis plusieurs années. L’occasion de se repasser les plus crades d’entre elles.

Draymond et les coups bas, c’est un peu une histoire d’amour. Un coup dans les valseuses par-ci, une main dans la tronche par-là… et une sale réputation qui s’accroche durablement à la peau du bonhomme. En mémoire ? Puisque l’on parle de mauvais geste dans les parties intimes, demandons donc à Steven Adams ce qu’il en pense, lui qui a dégusté le genou de Dray deux fois de suite en autant de matchs pendant les Playoffs 2016. Un drive, un genou qui traîne sur un tir, et par deux fois, le géant néo-zélandais à terre.

On pourrait aussi évoquer son gros tampon sur LeBron James en 2015, pour stopper volontairement une contre attaque des Cavaliers… mais pas la peine d’aller chercher si loin : les Finales de la saison passée sont un véritable florilège de coups bas. Prises de catchs, actions dignes d’un Teddy Riner prime, pieds qui traînent pour faire tomber les Celtics. Tout y est, et parfois, rien n’est sifflé. De quoi faire péter un boulon à l’adversaire.

Allez, on s’en fait quelques unes sympathiques quand même, juste pour souligner à quel point Draymond Green est vicieux. Écran ultra grossier pour faire chuter Trevor Ariza en finales de conférence Ouest 2017, embrouille de frustration avec James Harden lors de la même série. En mémoire également, la main dans le pif de Mike Conley en 2015 alors que ce dernier est au sol, mais aussi le doigt dans l’oeil de Nikola Jokic plus récemment. Impossible d’oublier non plus son accrochage avec LeBron James en 2016, avec à la clé une suspension qui fait sans doute partie des éléments ayant fait basculer les Finales en faveur des Cavaliers. Tout est à retrouver ici, régalez-vous !

Sources : Chaz NBA