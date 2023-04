Kings – Warriors : déjà la fin pour Golden State ? Apéro TrashTalk

Deux matchs, deux défaites pour Golden State dans la série face aux Kings. Un revers surprise, car les Warriors étaient presque favoris dans ce premier tour de Playoffs. Est-ce déjà fini pour les Dubs ? Faut qu’on en parle !

Qui l’aurait parié ? Voilà deux matchs de joués entre Warriors et Kings… et Sacramento mène 2-0 ! Deux parties disputées, qui ont confirmé que les Rois avaient le niveau de jeu requis pour les Playoffs. À San Francisco, le réveil a dû être très, très dur ce matin. La gueule de bois, et surtout la question… est-ce déjà la fin pour les champions en titre ? Vont-ils être éliminés très sèchement ou doit-on s’attendre à une combativité retrouvée du côté du Chase Center..? Quid de Draymond Green, qui a piétiné Domantas Sabonis au Game 2 et qui pourrait être suspendu ? Beaucoup de choses à aborder, alors on y va !

Vous connaissez la musique, on se pose peinard dans le sofa pour parler basket avec la famille. On monte le son, on prend un petit truc à grignoter et c’est parti !