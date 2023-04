Invaincu sous le maillot des Suns en huit rencontres de saison régulière, Kevin Durant est tombé de haut lors du Game 1 face aux Clippers. Easy Money a effectivement perdu son premier match avec Phoenix mais aussi son septième match consécutif en Playoffs depuis 2021. Une série qu’il doit briser absolument cette nuit lors de la deuxième manche au pays des Cactus.

Le résumé du Game 1

Kevin Durant est l’un des plus grands joueurs de l’histoire, et peut-être le meilleur scoreur all-time. Mais aussi incroyable que ça puisse paraître, cela fait quasiment deux ans qu’il n’a pas gagné un match de Playoffs. La dernière victoire de KD en postseason ? Elle remonte au 15 juin 2021 lors d’un Game 5 entre les Nets et les Bucks qui représente peut-être la plus grande perf’ de sa carrière (49 points, 17 rebonds, 10 passes).

Kevin Durant has lost 7 straight playoff games since Steve Nash hugged him pic.twitter.com/oDp45IqIh4 — Barstool Sports (@barstoolsports) April 17, 2023

On ne dit pas que Kevin Durant doit terminer en 49-17-10 ce soir, mais on attend quand même de lui qu’il se comporte en patron. Surtout quand on a en tête le scénario du Game 1.

Kawhi Leonard, l’autre ailier superstar de cette série et auquel KD doit se confronter, a rapidement activé le mode Playoffs Kawhi pour finir avec 38 points au compteur. Russell Westbrook, ancien coéquipier de Durant à Oklahoma City, s’est montré décisif dans le clutch pour donner la victoire aux Clippers. Les Suns sont menés 1-0 dans la série et doivent absolument prendre le Game 2 sous peine d’être dans la mouise.

Avec 27 points, 9 rebonds, 11 passes (pour seulement 1 turnover), 2 contres, le tout à 7/15 au tir (3/7 de loin) et 10/10 aux lancers-francs, Kevin Durant a sorti un Game 1 hyper propre. Peut-être même un peu trop. Certes il a très bien fait jouer ses copains et n’a rien forcé en attaque, mais il a également connu des périodes au cours desquelles on aurait aimé qu’il pose plus son empreinte sur la rencontre. Genre dans le premier quart-temps où il a manqué un peu de rythme avec un zéro pointé (0/4 au tir) en 12 minutes. Ou dans le dernier où il n’a pas suffisamment pesé alors que le match pouvait basculer d’un côté comme de l’autre (seulement 1 tir tenté dans les cinq dernières minutes).

“Ils ont fait un bon boulot sur moi en fin de match. Quand j’ai tenté de trouver une ouverture pour shooter, ils m’ont trappé. La plupart du temps, j’attendais dans le corner pour tenter d’écarter le terrain et de créer des espaces. Je trouve qu’on a eu des bons tirs dans le quatrième quart, on en a raté quelques-uns, mais il faut donner du crédit aux Clippers.” – Kevin Durant

Le coach des Suns Monty Williams possède évidemment sa part de responsabilité là-dedans, lui qui a avoué après le match qu’il devait faire un meilleur boulot pour ouvrir plus d’opportunités à sa superstar. Mais c’est aussi à Kevin Durant – même si ce n’est pas trop dans sa personnalité – de s’imposer afin de prendre la gonfle et faire ce qu’il sait faire de mieux, à savoir mettre le gros ballon orange dans le panier.

C’est donc ça qu’on attend de KD ce soir dans le Game 2 : agressivité et envie de faire mal à l’adversaire. C’est un must-win game pour les Suns, ils auront besoin d’un Durant calibre MVP pour revenir à égalité dans la série.