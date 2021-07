Chris Paul est désormais le septième meilleur passeur de l’histoire des Playoffs : peu importe l’issue, quand tu dépasses Larry Bird t’as réussi ta vie

Parmi les évènements attendus cette nuit, celui-là était peut-être le moins important à l’instant T mais également l’un des plus significatifs. Au final il aura donc fallu un quart-temps et demi à Chris Paul pour devenir… le septième meilleur passeur de l’histoire des Playoffs. Une stat parmi d’autres, mais qui installe toujours un peu plus le Point God dans la hiérarchie all-time des meneurs NBA.

Son Game 5 ne fut pas bon, clairement, bien loin de ce que peuvent indiquer ses stats (21 points et 11 passes à 9/15 au tir dont 3/3 du parking, une seule balle perdue). Une production intéressante mais un duel perdu face à Jrue Holiday, le chevelu meneur des Bucks lui ayant fait la chanson tout le match en attaque comme en défense. Une nouvelle presta décevante pour celui qu’on portait encore aux nues il y a à peine une semaine après deux premiers matchs gérés en patron, mais qui est finalement en train de raviver la flamme de ses haters en se rapprochant d’une défaite de plus à mettre sur son CV, probablement la plus douloureuse de sa carrière cette fois-ci. Regain de forme espéré et attendu au Game 6, évidemment, mais dans ses malheurs Chris Paul aura tout de même réussi à franchir une étape de plus dans son immense carrière, en devenant cette nuit le septième meilleur passeur de l’histoire des Playoffs en surpassant dans la même nuit Steve Nash et Larry Bird, on a connu plus discret comme dépassement.

1068 caviars en postsesason, et désormais nos amis Jason Kidd, Tony Parker et Rajon Rondo dans le viseur, pour aller chercher une quatrième place synonyme de Graal puisque le trio John Stockton / LeBron James / Magic Johnson semble intouchable pour encore quelques décennies. Déjà tout en haut des charts en ce qui concerne les passes décisives et les interceptions en saison régulière, Chris Paul paye forcément ses échecs printaniers en ce qui concerne les classements all-time en Playoffs mais confirme en tout cas ce que l’on sait déjà : CP3 c’est 20 points 10 passes, de janvier à décembre, qu’il pleuve qu’il neige ou qu’il vente.

Pas sûr que ce genre de chiffre fera sourire le Point God aujourd’hui, lui qui se retrouve mené avec ses Suns 3-2 après avoir pourtant gagné les deux premiers matchs de cette finale. Dans le meilleur des cas ça le consolera, au pire du pire il s’en bat, mais pas nous Chrissou, pas nous, car même en ces temps difficiles il ets toujours bon de rappeler à quel point tu comptes pour la NBA, que tu gagnes ou que tu perdes, même si tu perds quand même souvent.