Allez, café – le replay : retour à chaud sur un Game 5 de folie, en direct un dimanche à 6h du matin, la base

Rien de tel qu’un bon gros débrief à chaud, quelques minutes après la fin d’un match. Spoiler, le plaisir est multiplié par mille quand il s’agit d’un Game 5 de Finales NBA ponctué par une nouvelle action iconique. A table !

Le premier quart de folie des Suns ? La remontada de Milwaukee ? Une deuxième mi-temps incroyable ? Un Big Three fabuleux pour les Bucks ? Un Chris Paul trop absent ? Un Deandre Ayton pas sassez servi et un Devin Booker trop seul ? L’action affolante entre Jrue Holiday et Giannis Antetokounmpo dans le money time ? On en parle, on en parle et on en reparle, les yeux encore tout embués après deux heures et demi de grand basket, et comme souvent dans la bonne humeur puisqu’à cette heure-là seuls les vrais sont présents.

Allez, café, avant ou après le dodo ; avant, pendant ou après le petit-dej. Nous on vous laisse et on revient très vite, à l’écrit ou en vidéo, pour continuer de vous conter ces Finales complètement folles.