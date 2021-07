NBA Top 5 du jour : les Bucks envoient donc une action iconique par match, à cette allure il va falloir ouvrir un musée

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot et surtout pendant les Finales, retrouvez votre Top 5 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#5 : prendre des jumpers au dessus des 3m80 de Giannis Antetokounmpo, ça ne dérange absolument pas Devin Booker.

#4 : ramasser les miettes de Parpaing Junior Tucker, ça ne dérange absolument pas Giannis Antetokounmpo.

#3 : catch and shoot de badass pour Devin Booker, qui continue de nous réciter le petit manuel parfait pour ressembler à Kobe Bryant.

#2 : incroyable tomar de Jae Crowder, on dirait toi qui donne tout ce que t’as pour dunker à l’échauffement de ton match du dimanche.

#1 : vous pensiez vraiment que cette action divine ne serait pas à la première place du Top 5 ? Pareil ici.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !