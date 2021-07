Giannis Antetokounmpo nous sort des Finales de mammouth : trop bon en défense, trop puissant, trop spectaculaire, trop tout

Victorieux des Suns dans un match épique, les Bucks ont une nouvelle fois pu compter sur un Giannis Antetokounmpo de gala. Les rencontrent se succèdent mais l’impression demeure : ce Freak est monstrueux.

32 points, 9 rebonds, 6 passes, à 14/23 au tir et sans perdre le moindre ballon. Que dire ? Une ligne de stats qui nous semble désormais plutôt normale, c’est dire le niveau de domination du Greek Freak depuis le début de ces Finales. Évidemment, tout n’a pas été parfait cette nuit et Giannis n’est même pas forcément l’homme du match de ce Game 5 (c’est Jrue). Il y a ce début de remontada alors qu’il est sur le banc, ces lancers manqués dans le money time (4/11 cette nuit) mais à côté de ça, il y a aussi une agressivité de tous les instants en attaque et une défense dans la gorge de son vis-à-vis. Et puis bon, ça ne serait pas marrant s’il n’y avait pas quelques défauts à gommer de temps en temps. Il donne parfois l’impression d’être sur les rotules, éreinté, mais encore une fois, il va poser son petit 32/9/6 sans vraiment forcer. C’est aussi lui qui va verrouiller une victoire capitale avec une action déjà mythique : Jrue Holiday au steal, Giannis pour le alley-oop monstrueux. Game Over Phoenix.

Plus globalement que sur ce match, les Finales d’Antetokounmpo sont à marquer d’une pierre blanche. Une première rencontre à oublier sur le parquet des Suns et puis on roule sur chaque match avec la vitesse d’Usain Bolt et la puissance du Shaq. Des perfs qui lui ont déjà permis d’égaler plusieurs légendes de la balle orange, qui lui ont aussi valu des comparaisons avec un certain MJ et finalement, une première finale qui pourrait aboutir à… une première bague en carrière. Le dernier titre de Milwaukee ? Il date de 1971, c’est-à-dire il y a exactement… 50 ans. Comment fêter mieux un anniversaire qu’en remettant le couvert ? Kareem Abdul-Jabbar et ses anciens camarades doivent valider. Si les Bucks peuvent accrocher une nouvelle bannière au plafond, ils le devront grandement à la prestation all-time de leur numéro 34. Non seulement l’impression visuelle le confirme mais les chiffres, eux, ne mentent jamais. Avec 32 points, 13 rebonds et plus de 5 passes de moyenne, le tout à 61% au tir, Giannis est entré dans une catégorie bien spécifique : la sienne. Selon StatMuse, aucun autre joueur n’a jamais tourné en 30/10/5 à 60% au tir dans l’histoire des Finals. PERSONNE. On aime bien Jrue Holiday, on aime bien Khris Middleton mais si certains ont encore un doute sur le MVP des Finales en cas de titre de Milwaukee, il faut aller consulter un spécialiste car votre vue nécessite une petite révision. Si victoire il y a mardi, le trophée Bill Russell volera direction l’Acropole d’Athènes.

No player has ever averaged 30/10/5 on 60 FG% in a Finals series. Until Giannis.

32.3 PPG

13.0 RPG

5.6 APG

1.4 SPG

1.2 BPG

61.2 FG%

The Greek Freak is a one of one. pic.twitter.com/rTF3slzvWT

— StatMuse (@statmuse) July 18, 2021