Giannis Antetokounmpo a (encore) activé le mode Olympe : 41/13/6 à 14/23 au tir, Hercules et ses travaux peuvent aller se rhabiller

Déjà extraordinaire au dernier match contre les Suns, Giannis Antetokounmpo a remis le couvert cette nuit avec une prestation titanesque pour permettre à Milwaukee de l’emporter contre Phoenix. Les matchs passent mais les adjectifs commencent à nous manquer pour parler du Greek Freak.

31 points, presque 15 rebonds de moyenne, le tout en shootant à près de 64% au tir… Avant d’attaquer le Game 3 cette nuit, il était difficile de reprocher grand-chose à Giannis Antetokounmpo. Excellent depuis le début de ces Finales, le Grec ne conservait qu’un regret : que ces prestations n’aboutissent pas à une victoire des siens. Une phrase qu’il pourra rayer demain matin de sa to do list. Non seulement les Bucks ont gagné mais le Freak a aussi réalisé son meilleur match sur cette série. Attention aux chiffres, ils font tourner la tête : 41 points, 13 rebonds, 6 passes, à 14/23 au tir et un très propre 13/17 sur la ligne. WOH. Pourtant, les choses n’avaient pas démarré au mieux pour la star de Milwaukee. Sorti du terrain au bout de 3 minutes pour une raison inconnue, il inquiétait toute la Bucks Nation en multipliant les allers retours entre le tunnel et le banc. Fausse alerte visiblement puisqu’il reviendra aussi rapidement qu’il était parti. Le temps peut-être de prendre quelques notes sur la meilleure manière de découper la raquette des Suns. Aidé par les multiples absences de Deandre Ayton (à cause des fautes), Giannis va régner sans partage dans la peinture taille réduite des hommes de l’Arizona. Dans son style habituel, alliant vitesse et puissance, il va laisser Cameron Johnson, Mikal Bridges et Jae Crowder sans solution et dans son sillage, c’est toute son équipe qui est tirée vers le haut. Principal contributeur des deux gros runs des Bucks (fin du second et troisième quart-temps), il va encore pousser au début du money time pour s’assurer que les Suns ne reviennent pas. C’est donc avec le sentiment du devoir accompli qu’il ira s’asseoir sur sa chaise à cinq minutes de la sonnerie, l’occasion d’admirer un peu sa ligne de stats et, peut-être, de lire la liste des grands noms qu’il vient de rejoindre.

On l’oublie souvent mais Giannis Antetokounmpo dispute actuellement sa première finale NBA. 3 petits matchs sur la plus grande scène et déjà quelques records égalés pour le double MVP. En réalisant un deuxième match consécutif à plus de 40 pions en Finale, il a rejoint un cercle prestigieux composé de Jerry West, Rick Barry, LeBron James, Michael Jordan et Shaquille O’Neal. Pas les derniers venus quand on parle de ballon orange. Non content de côtoyer ces légendes, le Freak a poussé le bouchon encore plus loin puisqu’avec le match de ce soir et son dernier en 42/12, il a rejoint Shaquille O’Neal parmi les joueurs à avoir réalisé deux rencontres consécutives à plus de 40 points et 10 rebonds en Finale. Plus globalement, depuis 2000, seuls Shaq, LBJ, KD et Jimmy Butler ont réussi une performance en 40/10/5 sur une finale NBA. Quand on sait que neuf des vingt-et-un derniers MVP des Finales sont partagés entre les trois premiers, cela doit donner le sourire à certains fans des Daims. La preuve que les Bucks foncent vers le titre NBA ? Dans le Wisconsin, on y croit fort.

Only two players in NBA history had 40+ points and 10+ rebounds in back-to-back Finals games. Shaq and Giannis. pic.twitter.com/IO4pZJEbDO — StatMuse (@statmuse) July 12, 2021

Players with a 40/10/5 Finals game since 2000: Shaq O'Neal (2x)

LeBron James (5x)

Kevin Durant

Jimmy Butler

Giannis Antetokounmpo pic.twitter.com/uTGS9pzD0K — StatMuse (@statmuse) July 12, 2021

Giannis Antetokounmpo était en mission cette nuit et il a allié gros chiffres avec victoire collective. Non content de relancer la série, le Freak a aussi inscrit son nom aux côtés de quelques grandes légendes de la balle orange. Et si on tenait là le prochain MVP des Finales ? Réponse d’ici une dizaine de jours.

Giannis DOMINATED. 41 PTS | 13 REB | 6 AST | 61% FG pic.twitter.com/BEpSsXsrYm — Milwaukee Bucks (@Bucks) July 12, 2021

Source texte : StatsMuse