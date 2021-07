NBA Top 5 du jour : Cam Johnson a offert l’un posters de l’année à P.J. Tucker, et un cadeau ça ne se refuse pas

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot et surtout pendant les Finales, retrouvez votre Top 5 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#5 : on ne change pas une équipe qui gagne enfin presque, avec la connexion toujours parfaite entre Chris Paul et son dernier enfant Deandre Ayton. Ca bouge pas, si vous connaissez un âne, CP3 vous en fera un cheval de course.

#4 : voilà le genre d’actions qui ne se voient pas toujours sur une boxscore. Une passé décisive certes pour P.J. Tucker mais, surtout, un sacrifice de plus pour offrir le tomar facile à son boss.

#3 : nouvelle victoire de Chris Paul à Danse Avec les Stars, c’est pas drôle il a gagné les douze dernières éditions.

#2 : contre de Jrue Holiday, contre-attaque, passe dans le dos pour Khris Middleton qui lui redonne, et caviar final pour Bobby Portis. C’est du niveau Marseille – Paris en 93 ça, les plus anciens (et les vrais) auront la ref.

#1 : décollage de la fusée Cam Johnson, et pas besoin de rampe de lancement puisque le corps de P.J. Tucker est parfait pour ça. Assurément l’un des posters de l’année.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !