Devin Booker a vécu une soirée compliquée : une adresse en berne, une frustration visible et une grosse défaite dans les gencives

Acclamés par tous et favoris des pronostics pour le titre NBA, les Suns espéraient sans doute clore une grosse partie du suspense en chopant le troisième match sur le terrain de Milwaukee. Malheureusement pour eux, le réveil aura un goût de gueule de bois et particulièrement pour un des leaders : Devin Booker.

Vaincus sur le terrain des Bucks, les Suns risquent de ne pas aimer la séance vidéo que va prévoir Monty Williams dans les prochains jours. Dominés pendant une grosse partie du match, ils se sont totalement effondrés à deux reprises, permettant à Milwaukee de prendre le large à chaque fois. La recette de ces gros runs subis ? Une attaque en panne sèche et pas un seul joueur pour mettre le ballon dans le panier. Dans le second quart-temps, c’est un 30-9 qui est infligé avant le break. Dans le troisième quart-temps, et alors que Phoenix revenait bien, c’est cette fois un 16-0 qui va réduire à néant les chances des visiteurs. Difficile dans ces conditions de croire encore à la victoire. Généralement à Phoenix, quand on cherche un gaillard qui aime la ficelle, tous les regards se tournent vers Devin Booker. Excellent depuis le début des Playoffs, la star des Suns a connu un de ses premiers gros accrocs depuis qu’il a découvert la postseason et coïncidence, son équipe n’a pas su trouver les solutions. Dès le début de la rencontre, et la première bonne défense de Jrue Holiday, on l’a senti frustré et tendu. Échangeant rapidement quelques mots avec le banc adverse, il a donné l’impression de perdre le fil du match à mesure que les minutes passaient. Un constat tellement criant que Monty Williams a décidé de bencher sa star pendant tout le money time, quand bien même les autres starters tentaient de revenir au score.

Au final, une prestation triste et une ligne de stats à vite oublier : 10 points (pire scoring en Playoffs), à 3/14 au tir et 1/7 de loin. Plus que les stats, c’est aussi le body language qui a surpris alors que Phoenix roulait sur une excellente dynamique. Serait-ce un peu de fatigue alors qu’il vient d’enchaîner deux rencontres à 42 et 44 minutes ? Ayant probablement compris que le match était perdu dès la fin du troisième quart-temps (il y avait déjà 22 points de retard), Monty Williams aura probablement voulu préserver sa jeune pépite afin de lui permettre de récupérer un peu de jus pour les prochains combats à venir. La défaite de cette nuit a montré que les Bucks avaient repris du poil de la bête et il faudra un grand Devin Booker pour espérer ramener le titre dans l’Arizona. Un chemin qu’il n’a jamais pris, rappelons-le. C’est aussi l’occasion pour le jeune arrière d’apprendre à gérer ces moments plus compliqués. Il nous a tellement fait rêver sur les dernières semaines qu’on a tendance à oublier qu’il découvre encore ce niveau et la pression qui entoure ce genre de match. Cela permet aussi de voir que la franchise du Grand Canyon dépend beaucoup de l’apport de sa jeune star, surtout quand les lieutenants habituels ne sont pas au top. (coucou Mikal Bridges) Sur les cinq défaites concédées depuis le début des Playoffs, trois l’ont été avec un Devin Booker en-dessous des vingt points. Peut-être pas un hasard quand on sait qu’il est descendu sous ce cap seulement… cinq fois depuis le début de la postseason. (sur dix-neuf matchs)

Devin Booker a dévissé cette nuit et les Suns ont coulé à pic dans son sillage. Rien de bien grave pour la star de Phoenix mais il ne faudrait pas voir ce genre de perf’ se reproduire trop souvent, sinon ça risque de sentir le sapin pour les hommes de l’Arizona. Ou devrions-nous dire… le cactus ?