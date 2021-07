NBA Finals : Milwaukee réagit avec autorité grâce à un Giannis gigantesque, faudrait pas vendre la peau du Daim avant de l’avoir tué

Bucks et Suns s’étaient donnés rendez-vous dans le Wisconsin cette nuit pour le Game 3 des NBA Finals. Phoenix était venu pour enfoncer le clou mais Milwaukee est loin d’avoir dit son dernier mot dans cette série.

Les deux premiers matchs avaient clairement donné le ton : Phoenix était un cran au-dessus. Ce retour du côté du Fiserv Forum devait remettre les pendules à l’heure et redonner un peu d’espoir à une nation Bucks qui avait transformé la salle en volcan prêt à jouer au Vésuve à tout instant. Message bien reçu par leurs protégés qui attaquent le match avec de bonnes intentions, à commencer par le duo Middleton/Holiday, au centre des critiques ces derniers jours. Giannis sorti mystérieusement au bout de 3 minutes, les lieutenants parviennent à tenir le bon bout même si en face, Chris Paul et Deandre Ayton sont chacun dans un fauteuil, cigare en bouche. Les Bucks sont bons mais Phoenix a trop de certitudes pour vraiment s’affoler et c’est en toute logique qu’ils finissent ce premier quart en tête. Milwaukee sent l’urgence de la situation et revient dans le match avec plus de mordant. La défense devient suffocante, tout le monde met la main à la pâte en attaque, Giannis commence lentement mais sûrement à rouler sur la raquette adverse et tout de suite, le match change d’âme. Les longues minutes d’Ayton sur le banc font beaucoup de mal à Phoenix qui ne parvient plus à trouver des solutions en attaque. Devin Booker est dans le mal, Mikal Bridges et Jae Crowder sont discrets et même Cameron Payne n’arrive pas à allumer la mèche. Résultat des courses ? Un terrible 30-9 pour Milwaukee qui arrive à la pause avec quinze points d’avance. (60-45)

Petit speech des coachs et nous voilà de retour sur le parquet. Deandre Ayton commence la seconde mi-temps comme il a fini la première : en commettant une faute. Cela fait donc quatre pour le géant qui doit laisser rapidement ses copains se débrouiller pour la remontada. Monty Williams opte pour un cinq very small ball avec Cameron Johnson qui doit protéger la peinture avec Bridges et Crowder. Comme on pouvait s’y attendre, les Bucks visent à l’intérieur et Giannis se régale sur chaque matchup. Pourtant, même si Milwaukee pense pouvoir profiter de l’absence du pivot Bahaméen, c’est bien Phoenix qui lance un gros run pour recoller au score. Jae Crowder enchaîne les bombes du parking, Cam Johnson brille de mille feux avec plusieurs actions de classe dont un énorme poster sur P.J Tucker qui, sauf catastrophe, trônera en haut de votre Top 5/10 du matin. Morceau par morceau, les Suns reviennent à quatre petits points et il faut un grand Jrue Holiday pour éloigner le danger avec deux gros shoots consécutifs. Les Cactus ne le savent pas encore mais ils venaient de manquer leur meilleur chance de revenir dans ce match, la machine Milwaukee était prête pour un nouveau run meurtrier. 3 nouvelles minutes dans le trou noir pour l’attaque de l’Arizona et un 16-0 qui va enterrer définitivement les espoirs des visiteurs. Le money time ? Il permettra surtout au Greek Freak de finaliser une nouvelle soirée historique pour lui (41 points, 13 rebonds, 6 passes, à 14/23 au tir dont un très propre 13/17 sur la ligne) avant que les bancs ne partent faire un jogging sur les dernières minutes. Première victoire pour les Bucks dans ces NBA Finals et elle est méritée.

C’est une vraie grosse win ce soir pour Milwaukee et une belle réaction après deux premiers matchs qui étaient clairement à l’avantage de Phoenix. Ce blowout relance une série qui n’en finit plus de nous surprendre et on a hâte de voir la réaction des Suns après cette lourde chute. Les Bucks savaient qu’une défaite les condamnerait (aucune équipe n’a jamais remonté un 0-3 dans l’histoire de la Ligue), ils ont réagi en champions et ils s’offrent de nouveau le droit de rêver en grand. Rendez-vous dans la nuit de mercredi à jeudi pour la suite des hostilités.