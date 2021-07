Jrue Holiday et Khris Middleton à côté de la plaque : réveil espéré au plus vite, parce qu’on est à deux doigts de regretter Eric Bledsoe

C’est l’histoire de deux joueurs de niveau All-Star qui se trouent au plus mauvais moment. Pas qu’ils soient mauvais oh non, on a d’ailleurs dit le contraire pas plus tard qu’il y a une semaine, mais juste qu’ils sont mauvais… depuis une semaine. Et en Finales NBA ça là fout mal, même si ça ne doit pas être une partie de plaisir non pus de faire face au Monty Williams basketball. Allez messieurs, retour à la maison, va falloir se sortir les doigts du fût, enfin on s’est compris.

Si les Suns ont su trouver depuis deux matchs en Mikal Bridges, Jae Crowder, Deandre Ayton et/ou Cam Johnson les soldats parfaits pour entourer leur duo de stars, côté Bucks c’est un peu plus compliqué. Auteurs jusque-là de Playoffs parfois inconstants mais globalement très satisfaisants, les lieutenants Jrue Holiday ne sont tout simplement pas au rendez-vous sur ce début de série face aux Suns. Loin d’être dominant en défense pour l’un (Middleton), sauvant les meubles dans sa partie de terrain pour l’autre (Jrue), les deux s’étant par contre donné le mot pour vendanger en attaque tels des viticulteurs du Beaujolais la première semaine de septembre.

Khris Middleton

Jrue Holiday

Problématique face à une équipe aussi complète et polyvalente que les Suns, et sans leurs deux All-Stars à leur véritable niveau les Bucks se dirigent tout simplement vers un bourbier nommé coup de balai, sans conclusion hâtive bien sûr. Mais tout n’est pas à jeter pour autant. Jrue Holiday a par exemple été solide la plupart du temps défensivement, seulement battu par le génie d’un Chris Paul au sommet de son art, pas le premier et pas le dernier non plus à qui ça arrivera. En attaque ? De bonnes intentions sur ses drives, évitant les coups fourrés de type chaise, fourchette ou olive de la part de CP3, mais terriblement maladroit de loin, là où ses quelques réussites auraient fait tellement de bien à son équipe. Pas le plus sniper de tous à la base, déjà, mais on est donc sur ces Finales sur un level de type Jordan Poole 2019-20 et, ça, ce n’est absolument pas possible.

Eric Bledsoe playoff shooting splits with the Bucks:

— 41.1 FG%

— 25.4 3P%

— 73.2 FT% Jrue Holiday playoff shooting splits with the Bucks:

— 41.1 FG%

— 28.9 3P%

— 67.3 FT% pic.twitter.com/1PRn67M4k2 — StatMuse (@statmuse) July 9, 2021

Khris Middleton ? Disons que l’un des shooteurs les plus propres de la Ligue, l’un de ceux pouvant aisément gratter le 50/40/90 sur une saison… arrose salement depuis une semaine. Pas loin d’être le héros du peuple de Milwaukee sur la série précédente et parmi les poignets les plus sûrs de la planète, « celui qui n’avait pas un faciès facile » nous pousse aujourd’hui à comparer son visage avec celui d’une lotte plutôt qu’à le féliciter pour ses performances. Pas trop vilain mid-range, caca boudin de loin, le rythme a l’air là mais l’adresse le fuit, sacré problème là aussi quand les Bucks auraient bien besoin de leur deuxième meilleur scoreur pour contrer la puissance offensive des Suns.

Un duo de choc qui… choke, voilà donc où nous en sommes après deux matchs disputés dans ces Finales. Le besoin de remettre ce foutu ballon dans le panier se fait pressant, alors merci messieurs de nous montrer qu’on a raison de tailler Eric Bledsoe depuis un an. Parce que quand on commence à parler de toi et Rico dans la même phrase, c’est qu’il y a déjà du mal de fait.