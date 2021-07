Devin Booker, le petit prince sur le point de devenir roi : encore une mixtape pour D-Book, le dossier est de plus en plus solide

A 24 ans, Devin Booker est en train de réaliser un exploit colossal : tourner à 30 pions de moyenne tout en nous faisant passer ça pour quelque chose de « normal ». Déjà bien en vue lors du Game 1, Armani a encore chauffé cette nuit avec une deuxième mi-temps monstrueuse et s’affirme petit à petit comme l’un des meilleurs soon bloomers de l’histoire, et tant pis si l’expression n’existe pas, vous n’aurez qu’à vous dire qu’on vient de l’inventer.

Il a tout d’abord envoyé quelques briques, mais ce fut très rapide. Un tout début de Game 2 passé à régler la lunette, puis ensuite ce fut l’habituel festival. Un festival qui dure depuis la mi-mai, faisant aujourd’hui de Devin le troisième plus gros scoreur all-time parmi les joueurs disputant leurs premiers Playoffs. Et vous connaissez la meilleure ? Jetez un œil à ça, vous allez comprendre tout seul :

Joueurs qui ont mis le + de points pour leurs premiers Playoffs, dans l’histoire de la NBA : 1) Rick Barry – 521 points 2) Julius Erving – 518 points 3) Trae Young – 461 points 4) Devin Booker – 459 points Booker, numéro 1 all time dans 2 semaines…? 🔥👀🔥 pic.twitter.com/NwYoMkDDuM — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 8, 2021

Le chef d’œuvre de Devin cette nuit ? Au-delà du fait de s’être une fois de plus fait puncher le tarin sans sourcilier ? Sept paniers du parking, dont cinq en deuxième mi-temps, dont trois quasi-consécutivement au plus fort du quatrième quart, là où l’on demande aux patrons de taper du poing sur la table. Et un patron, Devin Booker en est donc définitivement un, merci la formation CP3 express. Stoïque, moins merdeux, plus réfléchi dans ses choix en attaque et solide en défense, l’impression est celle d’un franchis player au sommet de son art, à l’âge où certains de tes potes retentent un BTS pour le fun.

31 points, 5 rebonds, 6 passes, 12/25 au tir dont 7/12 du parking sur lequel est garé le trophée de MVP des Finales, et une impression donc de zénitude propre à un vétéran. Décidément, le millésime Booker 2020-21, c’est vraiment quelque chose.