NBA Top 5 du jour : Giannis Antetokounmpo qui rattrape les conneries de Khris Middleton, c’est l’histoire de ce Game 2

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot et surtout pendant les Finales, retrouvez votre Top 5 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#5 : le petit Mikal Bridges et ses bras de deux mètres passaient par là, mais il avait oublié que les bras de Giannis Antetokounmpo, eux, mesuraient trois mètres.

#4 : le petit Mikal Bridges et ses bras de deux mètres passaient par là, et il n’avait pas oublié que Brook Lopez était aussi mobile qu’un lampadaire.

#3 : alerte spoiler, sur cette action Devin Booker a fait comprendre à Jeff Teague qu’il était un bon joueur de basket mais plutôt en 2015.

#2 : Giannis Antetokounmpo n’a pas seulement marqué la moitié des points de son équipe la nuit dernière, il a également rattrapé les conneries de Khris Middleton.

#1 : si Jrue Holiday a encore une fois été dégueulasse en attaque, il a néanmoins fait ce qu’il pouvait en défense, et ils ne sont pas nombreux depuis à un an à pouvoir dire qu’ils ont chasedown Devin Booker.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !