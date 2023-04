Initialement en tête dans le Game 2, les Clippers ont fini par craquer face aux assauts des Suns, hyper insolents en matière d’adresse, notamment dans le jeu mi-distance avec Kevin Durant, Devin Booker et Chris Paul. Kawhi Leonard n’a pu que constater les dégâts…

19/27.

Cette nuit, KD, Booker et CP3 ont tenté 27 shoots à mi-distance (la zone entre la raquette et la ligne à 3-points), pour 19 réussites. On a sorti les calculettes, ça fait plus de… 70% de réussite, un chiffre complètement dingue qui a de quoi dégoûter n’importe quelle défense. Surtout quand vous ajoutez à ça un pivot comme Deandre Ayton qui a également lâché quelques ficelles depuis cette zone-là.

Si on appelle les Suns la “Mid-Range Mafia” depuis le transfert de Kevin Durant à Phoenix en février dernier, c’est spécifiquement pour ça.

KD est un maestro du jeu mi-distance, lui qui a battu tous les records d’efficacité cette saison (57% à mi-distance). Idem pour Devin Booker qui réalise ses meilleures imitations de son idole Kobe Bryant, tandis que CP3 est un véritable expert quand il s’agit de shooter aux alentours de la raquette. Quand ces trois-là ont trouvé leur rythme, c’est quasiment impossible de les stopper. Même pour une équipe comme les Clippers qui possède Kawhi Leonard.

“C’est leur truc. Ce sont des joueurs de basket talentueux. Il faut s’attendre à ce qu’ils mettent ce genre de shoots. Ils aiment les prendre. Ils sont très bons pour les mettre. C’est comme des lay-ups pour eux.” – Kawhi, en conférence de presse

Pourtant, les Clippers ont tenté des choses en défense. Comme par exemple quand ils ont commencé à doubler Kevin Durant au début du quatrième quart-temps. Le problème quand vous doublez KD, c’est que forcément ça ouvre des espaces à ses coéquipiers. Et quand un mec comme Devin Booker a des espaces, et bah ça se transforme assez rapidement en carnage.

“Ils changeaient leur défense sur quasiment toutes les possessions. Parfois ils font des prises à deux, voire à trois, ils tentent une zone, ils tentent une pression tout terrain. Donc ils essayent de nous perturber avec leurs différents types de défense. Mais je trouve qu’on a fait un bon boulot pour trouver des solutions. Juste en jouant simple.” – Kevin Durant, après le match

Jouer simple oui. Faire les bons choix d’accord. Mais c’est surtout le basket qui est simple quand vous possédez Booker, KD et CP3 à ce niveau-là le même soir.

On a déjà parlé de la performance du premier ici, mais on aurait pu faire un papier également sur Durant et Paulo. Le Slim Reaper a enchaîné les ficelles sur ses spots favoris, notamment en première mi-temps. Automatique le gars. Quant au Point God, il avait les jambes cette nuit et il en a profité pour rappeler à tout le monde qu’il restait un maestro, lui qui a mis le couvercle sur la rencontre en plantant plusieurs shoots mi-distance dans les dernières minutes. Game over fellas !

KD quand il a décidé de trouver un SPOT pour tirer il trouve son SPOT il tire de son SPOT et tu le regardes tirer de son SPOT. Point barre. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 19, 2023

S’il y a bien un match où l’absence de Paul George s’est particulièrement ressentie, c’est dans ce Game 2 à Phoenix. On ne dit pas qu’avec la présence de Paulo les Clippers auraient arraché la win, car quand les zinzins d’en face sont chauds comme ça y’a juste pas grand-chose à faire. Mais un défenseur du niveau de PG en plus sur les extérieurs (qui peut défendre efficacement en un-contre-un), clairement ce ne serait pas de refus pour Tyronn Lue.

Malheureusement pour les Clips, ils vont devoir se débrouiller sans Paul George jusqu’à la fin de série, et ça pourrait bien être synonyme de fin de saison pour Los Angeles si la Mid-Range Mafia continue de terroriser la défense californienne…