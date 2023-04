Les Suns ont égalisé cette nuit à 1-1 dans leur série contre les Clippers. L’architecte de la victoire n’est nul autre que Devin Booker, qui a pris feu sur le match notamment en deuxième mi-temps. Ligne de stats de folie, clutchitude au max, tout roule pour D.Book, qui rappelle quel genre de joueur il peut être dans les grands moments.

Ce Game 2 à la maison, Phoenix devait absolument le prendre. C’est chose faite notamment grâce à un Devin Booker des grands soirs. Bien que son début de match soit sympa mais sans plus, c’est à partir du magnifique buzzer du parking de la mi-temps que tout s’enclenche. Déjà, ça permet aux Suns d’égaliser à 59-59, alors qu’en ressenti, les Clippers paraissent devant. Mais surtout ça donne confiance à l’arrière, qui va porter l’attaque des Cactus durant toute la seconde période.

D.Book avait quelque chose à prouver apparemment car le troisième quart-temps frôle la perfection : 18 pts à 7/8 au tir pour passer la barre des 30 points au total. Splendide. Comme pour Kevin Durant, il va cibler son spot à mi-distance et ça devient presque un cheat code avec eux. Tout ça pour terminer la rencontre avec 38 points à 14/22 au tir dont 4/7 de loin, 9 passes et 1 interception avec la victoire. Du grand art.

