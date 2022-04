Absent depuis le Game 2 de la série contre les Pelicans à cause d’un bobo à l’ischio, Devin Booker pourrait revenir bien plus vite que prévu. En effet, alors qu’on annonçait jusqu’à trois semaines d’absence, y’a moyen que l’arrière All-Star des Suns soit sur le terrain dès les prochains jours.

On a le sourire du côté de Phoenix aujourd’hui. Non seulement les Cactus ont repris l’avantage dans leur série contre les Pels sous l’impulsion d’un Mikal Bridges énormissime, mais en plus ça commence à sentir bon concernant le retour de Devin Booker. D’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, Book progresse très bien dans son processus de rééducation et pourrait ainsi revenir pour la fin de la série contre NOLA, soit pour le Game 6 de jeudi soit en cas de Game 7 samedi. Alors soyons clairs tout de suite, un retour pour la sixième manche paraît quand même tendu et sachant que les Suns ne sont pas dos au mur pour l’instant, on imagine que Booker matera la rencontre une nouvelle fois depuis la touche. Ce n’est pas un match à élimination pour Phoenix, en tête 3-2 dans la série et tout à fait capable de mettre le couvercle même sans son meilleur scoreur. Si l’on en croit Woj, il existe certes un scénario dans lequel l’arrière rechausse les sneakers si sa progression se confirme demain mais Devin devrait être listé comme out dans un premier temps. Dans le cas où les Pelicans forcent un Game 7 dans l’Arizona ce week-end, l’équation risque évidemment de changer de façon drastique, le coach Monty Williams déclarant que cela « pourrait avoir un impact » sur la décision des Suns de le faire jouer.

En tout cas, que Devin Booker revienne au Game 6 ou au Game 7 voire même plus tard, il devrait d’abord passer par l’étape « restriction de minutes ». Parce que lorsqu’on rate plusieurs matchs de Playoffs à la suite, c’est compliqué de replonger dans le grand bain direct. Surtout avec un bobo à l’ischio qui demande toujours beaucoup d’attention. Ce qu’on veut absolument éviter, c’est un retour prématuré ou trop brusque qui pourrait venir réveiller cette douleur derrière la cuisse. L’ischio de Devin Booker, c’est potentiellement ce qui peut faire la différence entre les Suns qui remportent le premier titre de l’histoire de la franchise et une élimination difficile à avaler après une magnifique saison régulière. Le meilleur scénario pour les hommes de Monty Williams, c’est celui où Phoenix arrache sa qualification sans Booker au Game 6 avec dans le même temps une série qui se prolonge entre Dallas et Utah (3-2 pour Dallas, Game 6 jeudi soir), les deux adversaire potentiels des Suns en demi-finale de Conférence Ouest. Cela laisserait quelques jours supplémentaires à Book pour définitivement laisser ce pépin physique derrière lui, et revenir en forme pour le deuxième tour. On croise les doigts !

Devin Booker est sur la voie du retour et c’est évidemment une excellente nouvelle pour les Suns, aujourd’hui dans une grosse bataille contre les Pelicans. Phoenix a besoin de son arrière All-Star pour valider la meilleure saison régulière de son histoire par un titre NBA en juin prochain, et ainsi réduire à néant les espoirs de ceux qui voulaient profiter de cette blessure pour prendre les commandes de l’Ouest.

