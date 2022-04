À une petite victoire des demi-finales de Conférence Ouest, les Warriors n’ont visiblement pas envie de jouer avec leur nourriture cette nuit face à Denver. Steve Kerr pourrait effectivement réintégrer Stephen Curry dans le cinq mais sans pour autant mettre Jordan Poole sur le banc. L’objectif ? Annihiler les Nuggets tout de suite.

Depuis le début de la série et la décision des Warriors de laisser Michael Jordan Poole en titulaire avec un Steph en sortie de banc, on se demande à quel moment ce dernier va laisser son costume de sixième homme pour retrouver sa place dans le starting five. Visiblement, ça pourrait être pour cette nuit si l’on en croit les derniers bruits de couloir partagés par Shams Charania de The Athletic. Selon l’insider, il y a effectivement des chances pour que le meilleur shooteur à 3-points all-time soit sur le parquet dès l’entre-deux histoire d’envoyer des banderilles d’entrée. Mais du coup, qui va sortir du cinq ? Jordan Poole logiquement ? Nope. Toujours d’après Shams, les Warriors pourraient aligner leur lineup de la mort direct, avec un Draymond Green en 5 à la place de Kevon Looney et le quatuor Curry – Thompson – Poole – Wiggins. Eh bah, on ne veut pas perdre de temps du côté des Dubs, qui ont la possibilité de mettre un terme à la série ce soir avec un succès au Chase Center. On se rappelle que ce lineup avait fait particulièrement des dégâts lors des trois victoires contre les Nuggets et les chiffres globaux sur la série sont sans appel : en l’espace de 32 minutes de jeu passées ensemble, ce cinq affiche un offensive rating insensé de 147,8 points pour 100 possessions (!). Défensivement, malgré le gros boulot effectué par Draymond sur Nikola Jokic, c’est un peu plus compliqué (113,4 points pour 100 possessions, loin des bases très solides de GS cette année) mais le net rating de +34,4 est le plus élevé de l’ensemble des combinaisons utilisées par Steve Kerr sur la série (minimum 30 minutes jouées ensemble).

Warriors were down 109-111. They went on a 8-0 run with their Fast Five lineup in 3 minutes. Warriors win. pic.twitter.com/Zg4peqZ9wt — StatMuse (@statmuse) April 22, 2022

Quand vous avez les Splash Brothers avec en plus un Jordan Poole en feu, un Andrew Wiggins hyper adroit et un Draymond Green pour chapeauter tout ça, ça devient vite ingérable pour les défenses adverses et on risque donc de voir une vague Warriors très violente dès les premières minutes du Game 5 contre Denver cette nuit. Si ce starting lineup est confirmé, ce sera une grande première cette saison pour les Warriors. On a déjà vu Poole être aligné dans le cinq avec les Splash Bros en mars dernier lors de trois matchs consécutifs contre Milwaukee, Washington et Boston (bilan de 2-1), mais jamais avec Wiggins et Draymond à leurs côtés. On va donc regarder ça de très près tout en surveillant la manière avec laquelle Steve Kerr va gérer la situation au fur et à mesure que les Warriors avancent dans ces Playoffs. Est-ce qu’il va garder ce cinq par la suite ? Est-ce qu’il l’utilisera plus par séquences comme c’était le cas jusqu’ici ? Est-ce que le cinq va bouger selon le match-up du second tour (Grizzlies ou Wolves) ? Est-ce que Dubs veulent simplement se faire un kiff ce soir pour fêter leur première série de Playoffs gagnée depuis quasiment trois ans ? Réponse bientôt.

Alors qu’Andre Iguodala – l’un des membres clés des anciennes versions du death lineup – est out pour au moins une semaine, Steve Kerr semble chaud pour aligner directement les Splash Bros avec Poole, Draymond et Wiggins. De quoi faire trembler la bande à Nikola Jokic, qui devra se montrer au taquet pour éviter un KO d’entrée.

