Encore soumis à une restriction de minutes cette nuit suite à son récent retour, Stephen Curry a fait du… Stephen Curry. C’est-à-dire une nuit de déglingo à 34 points en 23 minutes, le tout avec des tirs complètements loufoques et ce style de zinzin qui a fait brûler très fort le Chase Center.

Paye ton sixième homme de luxe. Double MVP, meilleur shooter à 3-points de l’histoire… Ouais, le CV est complètement surréel pour un mec qui sort du banc, mais la situation l’oblige car le bonhomme est encore en préchauffage suite à un retour de blessure au match dernier. On a bien dit en « préchauffage », ce qui logiquement signifie que c’est le moment où l’on reprend ses marques, qu’on retrouve ce feeling sur le terrain… Mais pas lui, non lui il envoie 34 puntos en 23 minutes, le tout à 12/17 au shoot dont 5/10 à 3-points, et avec 3 rebonds et 4 passes. Allez merci, merci d’éteindre la lumière en partant. Et puis il fait ça dans le plus pur style Curry : shoots du parking en voici en voilà, drives en mode slalom de défense et finition cabaret dansant devant le public surchauffé… Bref, le plus insupportable des types lorsqu’on est son adversaire – c’est un fait – mais surtout une merveille de match de basket pour nos yeux de fans juste acquis à la cause de Baby Face.

Et alors là, vraie question, mais quand on regarde le total de points de ce soir, dans un temps de jeu si réduit, qu’est-ce que le bonhomme est capable de nous pondre en foulant environ 20 minutes de plus le terrain ? Les Nuggets sont déjà dans la panure jusqu’au cou, repartant les fesses bien rougies de Californie avec un Jokic qui semble épuisé, et vous nous dites que le meilleur joueur d’en face est encore à mi-temps thérapeutique… Non c’est trop. À l’heure actuelle, après deux matchs, les Warriors sont effrayants de par leur basket qui montre déjà toute la maîtrise de Golden State. Et ça, c’est sans le leader qui, lorsqu’il est sur le terrain, apporte une forme de sérénité à son groupe dont lui seul à le secret. Bref, on veut pas se faire des films mais on est potentiellement à l’aube d’une campagne de Playoffs qui restera dans les annales pour les Guerriers et leur chef.

Oh la perf de malade proposé par Steph Curry hier soir… Et on n’est qu’au Match 2 du premier tour. À ce rythme-là, on risque de profiter des Warriors encore un petit moment. On attend désormais plus qu’une chose, c’est du prochain match, alors rendez-vous vendredi !