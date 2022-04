Sorti du banc lors du Game 1 face aux Nuggets, Stephen Curry a pu retrouver tranquillement le rythme en se reposant notamment sur les exploits de Jordan Poole, conservé dans le cinq de départ par Steve Kerr. Un scénario idéal pour les Warriors, mais qui a débouché sur une vraie question dans la Baie de San Francisco : à quel moment Steph va-t-il retrouver sa place de titu ?

Un mois après sa blessure au pied, Stephen Curry a préféré choisir l’option « sortir du banc » pour son retour, comme cela avait d’ailleurs déjà été le cas en 2016 et 2018. Ces deux années-là, le sniper avait également subi des bobos et était revenu en mode sixième homme pour un match, avant de retrouver naturellement sa place de titulaire dès la rencontre suivante. Est-ce que le scénario sera similaire cette année ? Aucune véritable indication n’a pour l’instant été transmise par le coach Steve Kerr sur le statut de son joueur pour le Game 2. Bien évidemment, on sait tous que Curry retrouvera le cinq à un moment donné, reste juste à voir quand. L’objectif pour Golden State, c’est non seulement de permettre à Steph de monter en puissance mais aussi de conserver au mieux l’équilibre trouvé en fin de saison régulière, quand les Warriors ont remporté cinq matchs de suite. Les Dubs sont peut-être mieux placés que n’importe qui pour savoir que la réintégration d’un joueur star dans le cinq après une longue absence peut être synonyme de vraies perturbations.

« Avec l’expérience Klay Thompson en tête, c’était beaucoup plus facile de faire ce qu’on a fait avec Steph. On a pris la décision en concertation avec lui. Ce n’est pas comme si j’avais pris cette décision [tout seul]. J’ai parlé de ça avec lui, et nous avons pris la décision ensemble. » – Steve Kerr, via NBC Sports Bay Area

L’expérience Klay Thompson mentionnée par Steve Kerr fait évidemment référence au retour du Splash Brother en janvier dernier après deux saisons blanches. S’il était logiquement limité en minutes, l’artilleur a immédiatement été intégré dans le cinq de départ, car on parle tout de même de Klay quoi. Mais malgré l’énorme excitation qui accompagnait son retour, les Dubs ont connu des hauts et des bas lors des premières semaines suivant le comeback de Thompson. Rotations modifiées, rôle qui change pour certains, difficultés pour l’arrière de trouver son rythme, équilibre perturbé… bref cela ne s’est pas passé de la manière la plus fluide possible et des défaites ont commencé à s’accumuler du côté de Golden State. Aujourd’hui, en plein premier tour de Playoffs, les Warriors ne peuvent bien entendu pas se permettre le moindre trou d’air et ont ainsi préféré suivre la même option que celle choisie pour Draymond Green il y a tout juste un mois, lui qui était sorti du banc pendant deux matchs après deux mois d’absence.

Avec un Steph en sixième homme, Jordan Poole a conservé sa place de titulaire lors du Game 1 des Playoffs, où il a lâché une pure perf pour ses grands débuts en postseason. Pas sûr qu’on aurait eu droit à une telle masterclass s’il avait commencé la rencontre sur le banc, même si Jojo a démontré une belle capacité d’adaptation tout au long de l’année lors des absences des Splash Brothers. La grosse prestation de la poule pourrait pousser Steve Kerr à repartir avec une formule similaire pour la deuxième rencontre de cette nuit contre Denver, histoire de conserver cet équilibre et ainsi maximiser ses chances de prendre un avantage de 2-0 avant de se déplacer dans le Colorado. Le Game 3 pourrait alors représenter une bonne opportunité pour remettre Curry au milieu des titulaires.

« Je n’ai pas vraiment d’attentes par rapport à la suite. On essaye de trouver les solutions car c’est une situation assez difficile dans le sens où je suis monté en puissance rapidement et qu’on se trouve dans une atmosphère/intensité de Playoffs. Mais j’ai beaucoup appris en voyant le retour de Klay. Il y a une énergie qui accompagne le fait de démarrer, mais il faut aussi se poser la question de savoir comment ces minutes peuvent avoir le plus d’impact. » – Stephen Curry

Vous l’avez compris, plusieurs paramètres rentrent en jeu concernant la réintégration de Stephen Curry dans le cinq de départ de Golden State. La forme du bonhomme évidemment, mais aussi l’équilibre global de l’équipe et le scénario de la série contre Denver. Contrairement à la saison régulière, les Playoffs NBA ne laissent pas trop de place à l’erreur et les Warriors semblent vouloir y aller progressivement avant d’aligner à nouveau leur trio de la mort Curry – Thompson – Green. Juste pour rappel, ces trois-là n’ont joué que… trois matchs ensemble avec la version 2021-22 des Dubs.

