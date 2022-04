Exceptionnel lors de la victoire des Wolves au Game 1 à Memphis, Anthony Edwards n’a pas raté ses grands débuts en Playoffs. Au contraire, il a profité de la grande scène pour montrer à tout le monde qu’il est là pour frapper un grand coup et changer de dimension.

En l’espace de quelques jours, les Wolves ont remporté les deux matchs les plus importants de leur saison jusqu’ici. D’abord face aux Clippers au play-in tournament pour valider leur ticket pour les Playoffs. Ensuite à Memphis pour prendre directement l’avantage dans leur série du premier tour face aux Grizzlies. Le point commun dans ces deux victoires, ce sont les grosses performances d’Anthony Edwards, qui a clairement profité du moment pour step-up. Après avoir marqué 30 points tout en se montrant bien clutch face à Los Angeles, celui qu’on surnomme Ant-Man a encore haussé le niveau sur le parquet de Memphis où il a lâché des débuts all-time en Playoffs. Clairement, le gamin de 20 piges n’a pas froid aux yeux. Il est plutôt du genre à apprécier le feu des projecteurs et ses récentes perfs sont là pour le prouver. Son objectif dans cette postseason 2022 ? Profiter de l’exposition des PO pour changer de dimension (via Chris Haynes de Yahoo Sports).

« Je pense que c’est très important de jouer à mon meilleur niveau, car on m’a caché durant la saison régulière du fait qu’on n’était pas en antenne nationale. Donc les gens ne me voient pas vraiment jouer à part quand je sors un énorme match à 40 points, ou quand je marque un game-winner ou que je lâche un très gros dunk. Je pense que je dois profiter de ce genre de matchs car c’est le seul moment où je suis à la TV, alors j’essaye de montrer mon talent et tout ce que je peux faire. »

Malgré le talent du bonhomme, son début de carrière séduisant et les énormes highlights qu’il est capable de lâcher à tout moment, Anthony Edwards n’est pas vraiment aidé par le fait d’évoluer dans le Minnesota. No disrespect envers Minny, mais c’est pas trop hype comme endroit, surtout que les Wolves ont fait partie des franchises moribondes de la NBA pendant des années. Une seule qualification en Playoffs seulement entre 2004 et l’arrivée d’Edwards en première position de la Draft NBA 2020, disons que c’est pas fameux. Juste pour info, les Loups faisaient partie des équipes NBA possédant le moins de matchs en antenne nationale cette année, avec seulement quatre rendez-vous prévus avant le début de la saison 2021-22. C’était tout simplement le plus faible total de la Ligue avec celui d’Orlando, Cleveland, Houston et Oklahoma City. En guise de comparaison, les Lakers, les Warriors et les Nets étaient plutôt autour des 40 matchs en antenne nationale. Bref, difficile de vraiment s’illustrer auprès d’une fanbase plus globale dans ces conditions. Mais aujourd’hui, les Loups sont bel et bien sur la grande scène de la postseason et Ant-Man pourrait devenir l’une des stars de ces Playoffs 2022. On a eu Devin Booker et Trae Young l’an passé pour leurs grands débuts en Playoffs, et Ja Morant avait également réalisé quelques dingueries malgré une sortie au premier tour. Anthony Edwards est peut-être le suivant.

« Ma performance parle d’elle-même, mais d’autres choses sont à venir. Je suis prêt pour le match de mardi. » – Anthony Edwards

On l’avait dit récemment dans un long papier spécial Ant-Man, le gamin a tout ce qu’il faut pour marquer les esprits, et ses grands débuts en Playoffs nous confortent plus que jamais dans cette analyse d’Hexpert. Peu importe le résultat de ce premier tour contre Memphis, on peut compter sur Edwards pour lâcher d’autres perfs XXL face à la bande à Ja Morant. Son talent, alors, ne sera plus le secret le mieux gardé du Minnesota.

Source texte : Yahoo Sports