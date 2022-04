Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce lundi 18 avril, troisième jour des Playoffs, c’est un très joli programme que nous propose la NBA avec trois matchs à enjeu au menu. Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

01h30 : Sixers (1,30) – Raptors (3,65)

02h30 : Mavericks (2,75) – Jazz (1,48)

04h00 : Warriors (1,33) – Nuggets (3,45)

Le pari qu’on sent bien

Tyrese Maxey marque au moins 20 points contre les Raptors (1,90) : le jeune Tyrese Maxey a confirmé sa forme phénoménale en sortant un énorme Game 1 contre Toronto. Auteur d’une belle fin de saison régulière avec une moyenne de 24 points sur les quatre derniers matchs de la campagne 2021-22, le sophomore a planté 38 pions face aux Dinos samedi et y’a pas vraiment de raison pour qu’il baisse de régime. Alors évidemment, on ne s’attend pas à ce qu’il en plante 40 ce soir car il sera forcément marqué de plus près par les hommes de Nick Nurse, mais vu la confiance avec laquelle il évolue et les absences à prévoir du côté des Canadiens (voir plus bas), on peut aisément l’imaginer planter une bonne vingtaine de points aux côtés de ses copains James Harden et Joel Embiid.

Le combiné à tenter

Victoire des Sixers contre les Raptors + victoire du Jazz chez les Mavericks (1,92) : on n’aime pas les blessures, mais elles peuvent nous faciliter la vie pour les paris. Privés de Scottie Barnes et probablement de Gary Trent Jr. et Thaddeus Young, les Raptors risquent d’avoir beaucoup de mal pour tenir le rythme de James Harden, Joel Embiid et Tyrese Maxey. Les Sixers évoluent à domicile et devraient logiquement doubler la mise sauf choke made in Doc Rivers. Ensuite, on voit également Utah doubler la mise à Dallas. Le Jazz n’a pas été particulièrement convaincant lors de sa victoire du Game 1 mais l’absence de Luka Doncic plombe beaucoup trop les Mavericks pour imaginer une égalisation.

Une petite folie pour finir ?

Klay Thompson marque minimum 30 points contre les Nuggets (3,25) : Klay Thompson est de retour en forme, et a montré dès le Game 1 que son poignet était chaud pour les Playoffs (5/10 à 3-poinrs). Alors pourquoi pas imaginer une petite explosion offensive ce soir comme au bon vieux temps ? Juste pour info, Klay a tourné à 31 points par match sur ses six dernières sorties de saison régulière. Et avec un Steph Curry qui revient doucement, Thompson pourrait bien être celui qui brise le cœur des Nuggets ce lundi.

