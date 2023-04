Défaits lors du premier match de la série à Phoenix, les Suns étaient dans l’obligation de hausser le ton lors du Game 2 en Arizona. Mission accomplie pour les Cactus. Derrière notamment un Devin Booker XXL et une adresse insolente, les Cactus ont piqué la bande de Kawhi Leonard pour revenir à 1-1 dans la série (123-109). Allez, récap.

Les stats du Game 2, c’est par ici

Déjà sous pression après la défaite du Game 1, on attend des Suns un début de match en mode patron. Spoiler alert, c’est pas le cas. Parce qu’en face, victoire ou pas dans le premier match, ça joue dur et ça a bien l’intention d’enfoncer le clou. Malgré un Kevin Durant plus agressif que l’autre jour, les Clippers prennent progressivement le contrôle des opérations. Ça envoie des banderilles à 3-points sous l’impulsion notamment d’Eric Gordon, ça va chercher des rebonds offensifs pour obtenir des secondes chances, c’est focus en défense, et surtout Kawhi est en mode 2019.

Scoring, playmaking, défense sur KD, Leonard est sur tous les fronts. Séquence très symbolique : Kawhi intercepte le ballon des mains de Durant avant de partir de l’autre côté du terrain pour lâcher un gros tomar à une main. En mission le mec. Et très vite, le Footprint Center perd en décibels devant les difficultés des Suns, frustrés par l’arbitrage et perdant trop de ballons en début de match. 29-24 après 12 minutes.

On se dit alors que Phoenix peut profiter des minutes sans Kawhi sur le terrain pour faire un run. Mais même là, les Clippers sont au-dessus. Plus agressifs et meilleurs dans l’exécution, les hommes de Tyronn Lue augmentent leur avance avec Leonard sur le banc. Russell Westbrook prend notamment le lead offensif avec 17 points rien qu’en première mi-temps, tout en étant très propre au tir (6/9). Norman Powell apporte aussi sa contribution et Los Angeles prend plus de dix unités d’avance. En face, seul Deandre Ayton semble vraiment répondre présent en attaque.

Il faut attendre les cinq dernières minutes de la première mi-temps pour enfin voir du Phoenix basketball. Les Cactus sortent la tête de l’eau grâce à… Torrey Craig, qui plante deux 3-points importants pour relancer les siens. Kevin Durant réalise quant à lui une mixtape à mi-distance et c’est toute l’équipe des Suns qui trouve enfin son rythme. De 51-39 en faveur de Los Angeles, le score passe à 59-59 après un 20-8 infligé par Phoenix. C’est Devin Booker, globalement discret durant l’ensemble de la première mi-temps, qui remet les deux équipes à égalité avec une grosse banderille du parking à la dernière seconde du deuxième quart. Gros momentum pour les Cactus en rentrant aux vestiaires.

Devin Booker nails a game-tying 3 at the halftime buzzer! 🏀🌞 pic.twitter.com/japV0FtUFa — The Comeback (@thecomeback) April 19, 2023

Ce momentum booste les Suns au début du troisième quart-temps, qu’ils entament le couteau entre les dents. Agressifs en défense, Phoenix force Kawhi à lâcher la balle et ça ne sanctionne pas chez les Clippers. De l’autre côté du terrain, la Mid-Range Mafia fait des dégâts. Que ce soit face à Nico Batum, Westbrook ou même Leonard, Durant continue de peser, tandis que Chris Paul montre qu’il n’est pas encore cramé. Mais c’est surtout Devin Booker qui fait très mal à Los Angeles dans ce troisième quart.

L’arrière All-Star fait la totale aux Clips : mi-distance, 3-points, stepback, floater, dunk, tout ça en étant focus en défense. Du très grand Book ! Vous ajoutez à ça Torrey Craig qui continue de planter de loin, vous ajoutez une équipe de Phoenix qui prend soin du ballon contrairement au début de match, et la rencontre commence doucement à basculer en faveur des Cactus malgré un Ayton en foul trouble (bien secondé par Bismack Biyombo) ainsi qu’un Eric Gordon adroit. Les Suns terminent le quart-temps avec un petit lineup (KD en 5) qui permet à Booker d’obtenir les mismatchs qu’il veut pour sanctionner Los Angeles.

En parlant de jouer petit, Tyronn Lue sort également la carte small ball dans le quatrième quart-temps. Les Clippers tentent de s’accrocher face à la pression exercée par Phoenix mais les minutes sans Kawhi font mal. La Mid-Range Mafia, Chris Paul et Devin Booker en tête, est sans pitié. Les ficelles s’enchaînent, le backcourt de Phoenix profitant notamment des prises à deux sur Kevin Durant pour sanctionner possession après possession. Le retour de Leonard sur le terrain permet aux Clippers de continuer à espérer, d’autant plus que Russell Westbrook et Norman Powell apportent leur contribution au scoring. Mais ce Game 2 est destiné à terminer dans les mains de Phoenix.

Deux pertes de balle consécutives de Westbrook à trois minutes de la fin font très mal à Los Angeles car en face ça en profite. Chris Paul à mi-distance, Chris Paul en pick-and-roll avec Ayton, CP3 encore une fois, et hop Phoenix reprend 12 points d’avance. C’en est trop pour les Clippers, qui finit par agiter le drapeau blanc (123-109). Ces derniers quittent néanmoins le parquet avec le sentiment du devoir accompli puisqu’ils ont quand même réussi à prendre un match à Phoenix. Côté Suns, c’est une victoire convaincante des deux côtés du terrain qui leur permet de voyager à Los Angeles avec une belle dose de confiance.

Le Game 3 est prévu jeudi dans la Cité des Anges, pour un premier tournant en perspective.