Dans l’excellente dynamique actuelle du Thunder (6 victoires de suite, deuxième à l’Ouest), on parle souvent de Shai Gilgeous-Alexander et Chet Holmgren. À juste titre. Mais il y en a un autre qui réalise des dingueries à Oklahoma City : Isaiah Joe, tout simplement en feu à 3-points.

“J’avais l’impression de tirer la balle dans un océan.”

Voilà ce qu’Isaiah Joe déclarait il y a une semaine après sa soirée parfaite face aux Warriors. 7/7 à 3-points pour 23 unités au total, cela reste sa meilleure performance de la saison. Mais depuis, l’arrière n’est toujours pas redescendu de son nuage.

Isaiah Joe sur ses 6 derniers matchs :

1/2 à trois points

2/3 à trois points

7/7 à trois points

2/4 à trois points

5/6 à trois points

4/6 à trois points

Total : 21/28 à trois points

Le type est à 75% de réussite, en prenant 5 shoots de loin par match.

Auteur d’un 5/7 de loin cette nuit contre Chicago, Isaiah Joe en est désormais à… 22 réussites sur 29 tentatives à 3-points lors des six derniers matchs.

22 sur 29, soit 76% de réussite !

Les chiffres sont complètement dingues. Et symbolisent parfaitement la magnifique dynamique sur laquelle se trouve aujourd’hui Oklahoma City, qui est sur six victoires consécutives.

Arrivé au Thunder complètement incognito après avoir été coupé par les Cavaliers en octobre 2022, Isaiah Joe avait déjà montré des choses intéressantes l’an passé. Mais là, il joue carrément comme un candidat au titre de Sixième Homme de l’Année. En moins de 20 minutes par match en sortie de banc, Joe apporte 10,3 points, 2,2 rebonds, 1,1 passe et quasiment 1 interception avec 50% de réussite à 3-points (!) sur presque six tentatives de moyenne.

Pas un hasard si le Thunder est l’équipe la plus adroite du parking en ce début de saison.

“It was like shooting into an ocean”

Isaiah Joe with a perfect shooting night in the win over the Warriors🔥

23 PTS (season high)

7/7 Shooting

7/7 Threes

Klay: 5 PTS (1/10 FG, 1/6 3PT)

