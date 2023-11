On savait que le Magic possédait l’un des plus gros potentiels de la NBA, mais on ne s’attendait pas forcément à un tel début de saison de la part d’Orlando. Sous l’impulsion d’une défense toujours plus redoutable, les Floridiens sont aujourd’hui… deuxièmes de leur conférence !

Cela fait depuis le début des années 2010 qu’on n’avait pas vu Orlando aussi haut. À l’époque, le Magic était encore porté par Dwight Howard mais suite au départ du pivot superstar, la franchise floridienne était abonnée au ventre mou de la Conférence Est. Plus maintenant.

Car maintenant, le Magic regarde vers le haut !

10 victoires en 15 matchs, une magnifique deuxième place au classement derrière les Celtics, et l’une des trois meilleures défenses de la NBA (107,5 points encaissés pour 100 possessions). Même dans les scénarios les plus optimistes du début de saison, on n’avait pas prévu ça.

Mesdames et messieurs.

Le Orlando Magic est 2ème de la Conférence Est, à égalité avec les Sixers, Bucks et le Heat.

Le Orlando Magic est sur 5 wins de suite.

Le Orlando Magic est kiffant à regarder.

Le Orlando Magic a la défense numéro 1 de toute la NBA. pic.twitter.com/Dmpjx1arB3

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 23, 2023

Le bilan du Magic est d’autant plus impressionnant qu’Orlando a joué plus de la moitié de ses matchs en déplacement, et qu’il y a eu quelques gros steaks au menu : les Nuggets de Nikola Jokic cette nuit, les Bucks de Giannis Antetokounmpo (sans Damian Lillard certes) il y a dix jours, les Lakers de LeBron James et Anthony Davis en début de saison ou encore les Pacers récemment, meilleure attaque NBA qui a complètement été étouffée par la défense d’Orlando. Ah, on oubliait, le Magic fait tout ça sans Wendell Carter Jr. et Markelle Fultz, toujours à l’infirmerie.

Clairement, il se passe quelque chose au pays de Mickey aujourd’hui.

Cela se sent à travers ce que dégage la formation de Jamahl Mosley. On a une équipe jeune qui kiffe jouer ensemble, avec des mecs qui se battent les uns pour les autres sans se soucier de leur nombre de minutes ou de leurs tickets shoot. L’énergie et la discipline déployées en défense associées à la fougue de la jeunesse font d’Orlando l’une des équipes les plus fun de ce début de saison. De Paolo Banchero à Franz Wagner en passant par Jalen Suggs et un banc performant (troisième banc le plus prolifique en points cette saison), le young core très prometteur du Magic montre plus que jamais les muscles.

Orlando's Jalen Suggs vs Raptors. Holy Intensity. This account is about highlighting defense but I had to include some of his offensive clips to truly capture the energy he brings. Him going nuts surrounded by his mild mannered teammates is a hilarious dynamic. Magic are fun… pic.twitter.com/tNkEQFX6cM

— NBA REAL DEFENSE (@NBArealDEFENSE) November 22, 2023

Alors bien sûr, on ne parle que de 15 matchs. Cela ne fait qu’un mois que la saison NBA a repris et il va falloir tenir le rythme sur la durée. Mais les résultats actuels d’Orlando ne sortent pas de nulle part. On rappelle que le Magic a affiché un bilan de 29 victoires – 28 défaites l’an passé après avoir commencé la saison en 5-20. C’est la preuve que quelque chose de solide est en train de se construire en Floride.

Le prochain gros test pour Orlando ? Vendredi soir face aux Celtics à 20h30 heure française. L’occasion de frapper un gros coup !