Exceptionnel en ce début de saison, Shai Gilgeous-Alexander enchaîne les cartons offensifs et grimpe par la même occasion dans la hiérarchie du Thunder. Il est désormais troisième sur la liste des meilleurs scoreurs all-time d’Oklahoma City.

Désolé Serge Ibaka, il va falloir laisser votre place sur le podium.

Auteur de 40 pions (et 12 passes) face aux Bulls cette nuit, Shai Gilgeous-Alexander en est désormais à 6 092 points inscrits sous les couleurs du Thunder depuis son arrivée en 2019. Seuls deux joueurs ont fait mieux dans l’histoire d’Oklahoma City, et pas des moindres : Kevin Durant (17 556 points) et Russell Westbrook (18 859 points).

“Ce genre de truc, c’est toujours cool. Vous en rêvez quand vous êtes gamin. Évidemment la liste contient quelques gros noms.” – Shai Gilgeous-Alexander (via ESPN)

Détail important à avoir en tête : cette liste ne contient pas les meilleurs scoreurs de l’histoire des SuperSonics, qui sont pourtant devenus le Thunder lors du déménagement de la franchise de Seattle à Oklahoma City en 2008. Gary Payton, auteur de 18 207 points avec les Sonics, serait deuxième dans ce cas-là.

Cela reste néanmoins un joli exploit pour Gilgeous-Alexander, qui continue d’évoluer à un niveau de MVP en ce début de saison.

SGA (40 PTS, 12 AST) took OVER and led OKC to their 6th-straight win!

He's scored 40 in 2 of his last 3 games 🔥 pic.twitter.com/lXoOieMCm3

— NBA (@NBA) November 23, 2023