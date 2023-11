Jayson Tatum explique le “players meeting” qui a lancé la saison des Celtics

En dominant les Bucks cette nuit, les Celtics ont conforté leur place de leader de la Conférence Est. Le collectif de Boston a encore répondu présent avec sept joueurs à minimum dix points, preuve de la bonne santé actuelle des Verts. Une belle dynamique que les C’s doivent notamment à Jayson Tatum.

On sait tous que Jayson Tatum est l’un des meilleurs joueurs du monde, lui qui réalise un début de saison calibre MVP. Mais on connaît moins Jayson Tatum le leader, lui qui n’est pas vraiment du genre à réunir tout le monde lors d’un temps-mort pour lâcher un gros speech. Pourtant, c’est ce qu’il a fait en octobre dernier avant le tout premier match de régulière.

Dans un long papier d’ESPN, l’insider Tim Bontemps raconte comment Tatum a réuni ses coéquipiers (sans les coachs) pour poser de bonnes bases en vue de la saison à venir. Et pas n’importe quels coéquipiers : Jaylen Brown, Kristaps Porzingis, Derrick White, Jrue Holiday et Al Horford. Que des gars qui ont l’habitude d’avoir des minutes et d’être titulaires.

“Nous sommes six, et seulement cinq d’entre nous peut jouer en même temps” a dit Tatum à ses copains. “L’un d’entre nous ne terminera pas toujours les matchs. Que ce soit juste ou pas, moi et JB (Jaylen Brown, ndlr.) allons toujours commencer et finir les matchs. Mais on doit être tenus à un standard différent et accepter d’être coachés différemment. Que ce soit KP (Porzingis) ou Al (Horford), l’un de vous ne finira peut-être pas les matchs, et vous devez être OK avec ça.”

Après les arrivées de Porzingis et Jrue Holiday à l’intersaison, Jayson Tatum a estimé nécessaire de souligner la notion de sacrifice. Les Celtics possèdent probablement le meilleur Top-6 de la Ligue, mais celui-ci ne peut fonctionner qu’à plein régime que si tous les six sont sur la même longueur d’onde. On a déjà vu des équipes hyper talentueuses exploser en plein vol car les joueurs se marchaient les uns sur les autres. Tatum l’a d’ailleurs vécu avec Boston lors de la saison 2018-19, et cela a peut-être joué dans son initiative.

“Je pense vraiment que c’était un moment important pour nous” – Kristaps Porzingis pour ESPN

Un mois après la reprise de la saison NBA, les Boston Celtics affichent aujourd’hui le meilleur bilan de la Ligue avec 12 victoires pour seulement 3 défaites. Les C’s sont sixièmes à l’efficacité offensive, deuxièmes à l’efficacité défensive, et premiers au net rating. Le cinq majeur de Boston – composé de Tatum, Brown, Holiday, White et Porzingis – détruit tout sur son passage (123,8 en efficacité offensive, 96,8 en défense en 191 minutes ensemble !). Pour résumer : tous les feux sont au vert à Boston.

Derrière ce cinq majeur inarrêtable, Al Horford est celui qui a pris le rôle de remplaçant, avec le professionnalisme qu’on lui connaît. C’est notamment par respect pour le pivot vétéran que Tatum a organisé ce “players-only meeting”, sachant qu’Horford avait de bonnes chances d’être relégué sur le banc avec l’ajout de Kristaps Porzingis et Jrue Holiday. Cela n’a fait qu’augmenter l’admiration d’Al pour JT.

“C’est une bonne chose de le voir grandir en tant que leader, étape par étape. Il n’a pas besoin d’être le gars qui parle tout le temps, mais on sent sa présence. J’ai l’impression qu’il nous guide de plus en plus en tant que leader.” – Al Horford

De plus en plus leader, Jayson Tatum semble prêt à tout pour maximiser les chances de Boston d’aller enfin au bout. JT a presque tout connu depuis son arrivée aux Celtics en 2017 : des hauts, des bas, des déceptions en Playoffs, des très grands moments individuels comme collectifs, et une participation aux Finales NBA. Par contre, il n’a pas encore connu la joie de gagner un titre NBA.

Cette saison représente sans doute la meilleure opportunité pour lui et les Celtics, alors vaut mieux ne pas la gâcher.

