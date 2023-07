Après le sign-and-trade envoyant Grant Williams aux Dallas Mavericks, ce dernier n’évoluera plus aux côtés de son grand copain des Celtics Jayson Tatum. Mais ce n’est pas pour cela que les deux vont arrêter de se taquiner, bien au contraire.

Jayson Tatum et Grant Williams ont porté le même maillot pendant quatre saisons. Ensemble, ils ont vécu de grands moments comme de grosses déceptions, de quoi solidifier une relation qui n’a fait que grandir pendant toutes ces années.

Habitués à s’envoyer des petites piques sympas quand ils partageaient le même vestiaire à Boston, les deux n’ont pas l’intention de stopper leurs séances de trashtalking, même si Grant vient de déménager du côté de Dallas. La preuve.

New Dallas Mavericks forward Grant Williams & former teammate Jayson Tatum had this interaction at dinner last week:

Tatum: “I’m gonna bust your a** when we play Dallas.”

Williams: “You think? You can’t go left. And I’m gonna be physical with you and you’ll go cry to the… pic.twitter.com/Ame7izfAU7

— NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) July 15, 2023

Jayson Tatum a d’abord taquiné Grant Williams sur les réseaux sociaux, accusant les Mavericks d’avoir un peu trop utilisé Photoshop pour rendre Williams plus musclé qu’il ne l’est vraiment. Les deux anciens coéquipiers ont ensuite profité d’un dîner à Las Vegas il y a quelques jours pour s’envoyer deux-trois gourmandises. Un échange que nous partage Adam Himmeslbach du Boston Globe.

Jayson Tatum : “Je vais te botter le cul quand on jouera Dallas.” Grant Williams : “Tu penses ? Tu n’arrives pas à partir à gauche. Et je jouerai physique avec toi, et tu iras pleurer auprès des arbitres.”

Voilà qui promet !

On ne sait pas encore à quelles dates sont prévues les deux matchs entre Boston et Dallas lors de la prochaine saison régulière, mais ça risque de faire quelques étincelles.

Grant Williams s’est fait une place en NBA à travers sa défense et il n’est pas du genre à baisser les yeux devant un adversaire, même si parfois ça se retourne contre lui (remember Jimmy Butler). De plus, il connaît les qualités et les défauts de son pote Jayson Tatum, ainsi que sa tendance à… rouspéter un peu trop auprès des arbitres. Il voudra utiliser tout ça pour faire sortir Tatum de sa zone de confort, ce qui risque néanmoins d’être compliqué au vu de l’énorme talent offensif de JT, qui reste sur sa meilleure saison en carrière avec plus de 30 points de moyenne…

Source texte : Boston Globe

Tatum had jokes after the Mavs made Grant Williams shredded in his welcome post 😂

(via @dallasmavs) pic.twitter.com/wAsbRzX3c8

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 13, 2023