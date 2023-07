Entre deux parties de golf enflammées, Stephen Curry n’oublie pas de jeter un oeil à l’actualité de son vrai sport, le basket. Il n’a évidemment pas raté la performance exceptionnelle de Sabrina Inoescu, qui l’a ensuite défié pour un concours de tir longue distance. En grand compétiteur, le Chef a évidemment accepté.

Vendredi dernier, Sabrina Ionescu a écrit l’histoire en rentrant 25 de ses 27 tirs tentés lors du concours à 3 points organisé dans le cadre du WNBA All-Star Game. Ce total de 37 points inscrits est un record absolu, hommes et femmes confondus, qui a fait réagir toute la planète basket, et notamment Stephen Curry. Le meilleur shooteur de tous les temps en NBA n’a en effet pas manqué de féliciter la joueuse du New York Liberty.

RIDICULOUS! @sabrina_i20 https://t.co/djeRmwh3UO

— Stephen Curry (@StephenCurry30) July 14, 2023

Ionescu a répondu en lui lançant un défi que le Chef, qui tient a sa réputation, a évidemment accepté. Un concours à 3 points devrait donc avoir lieu entre les deux snipers, histoire de voir qui a la mire la plus ajustée. Peut-être l’occasion pour Steph de récupérer son record, qu’il partageait avec Tyrese Haliburton (31 points) avant que Ionescu ne sorte cette performance monumentale.

.@StephenCurry30 says he and @sabrina_i20 need to settle who’s the best three-point competition shooter 👀

“I gotta go after Sabrina’s record … She went crazy with the 37 PTS in their All-Star weekend.” pic.twitter.com/s8iNjyQy0e

— ESPN (@espn) July 17, 2023

Cet événement serait un bon moyen de créer des liens entre la NBA et la WNBA et une belle vitrine pour le championnat féminin. On valide forcément l’idée !

Sabrina Ionescu vs Stephen Curry, les 3 points risquent de pleuvoir si ces deux tireurs d’élite se rencontrent. Rien de concret pour l’instant, mais on va surveiller ça de près parce que le basket commence à nous manquer et que cet affrontement pourrait être l’une des actus de cet intersaison NBA !