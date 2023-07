Le lundi matin, il est toujours difficile de trouver une raison pour décrocher un sourire, d’autant plus lorsque l’on travaille. Mais grâce à Steph Curry (et à l’apéro du best day of the week), que tu sois au bureau ou déjà en vacances sur ton transat, un grand smile tu arboreras après avoir vu les exploits… au golf de ce génie.

On le sait, Stephen Curry n’a pas les mêmes qualités d’adresse que le commun des mortels. Et qu’importe le jeu, que ce soit au basket, aux fléchettes, à la boule lyonnaise ou même… au golf, le Chef sera toujours plus habile et plus précis que tout le monde. S’il fallait encore prouver cette lapalissade auprès du grand public, le meneur des Warriors l’a une nouvelle fois démontré lors de l’American Century Championship.

Ce tournoi de golf au nom à faire pâlir nos meilleures agences immobilières regroupait, le temps de trois jours de compétitions, de nombreuses célébrités qui venaient faire admirer leurs swing sur les greens du Nevada. Parmi elles, l’ancien joueur de tennis Mardy Fish mais aussi certaines têtes bien connues en NBA comme Andre Iguodala, Vince Carter ou encore Kyle Lowry.

Mais la véritable star du tournoi était Steph Curry. Adepte invétéré du golf, le meneur quatre fois bagué en NBA a fait le show tout le week-end. Dès le premier jour Babyface a d’ailleurs fait parlé son adresse insolente en réalisant un trou-en-un digne des meilleurs joueurs de la planète. Admirez plutôt…

“Dans la zone”, Stephen Curry a fait la course en tête pendant la quasi totalité du tournoi. Un peu moins en réussite sur la fin, Curry devait réaliser un Eagle (deux coups sous le par) pour remporter le trophée. Et devinez quoi…

Steph Curry n’en est pas à son coup d’essai sur les greens et en a même fait son principal hobby en dehors des parquets. Il déclarait chez ESPN que le golf était pour lui “un lieu de refuge” où il pouvait évacuer la pression de la saison et du microcosme de la NBA. Le golf est d’ailleurs visiblement dans les gênes de la famille Curry puisque son père, Dell Curry, a terminé à la 11ème place de ce prestigieux tournoi. Et oui… les chiens ne font pas des chats, et ce avec n’importe quelle taille de balle.