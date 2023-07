Les informations continuent de se multiplier et de se contredire au sujet de Zion Williamson. Cette fois-ci, c’est le dirigeant des Pels – David Griffin – qui a pris la parole pour mettre fin à toutes les rumeurs de transfert.

Ce n’est un secret pour personne, le cas Zion Williamson n’est pas le plus facile à gérer. Après deux dernières saisons délicates, la star de New Orleans est au coeur de nombreuses rumeurs et discussions depuis le début de l’été. Mais selon le vice-président des opérations basket David Griffin, il n’a jamais été question d’un transfert.

“Nous n’avons jamais eu une seule discussion de transfert concernant Zion. […] C’est malheureux que son nom génère autant de clicks, peu importe ce que dit l’article. ‘Zion met ses chaussettes’. Les gens cliquent sur ça. Donc c’est facile pour les gens de créer des rumeurs autour de lui.” David Griffin sur SiriusXM NBA Radio

Une bien belle déclaration… mais faut-il croire ce que dit monsieur Griffin ? Au début de l’été, l’insider de The Athletic Shams Charania avait annoncé que les Pels considéraient fortement la possibilité de transférer Zion pour récupérer le pick 2 de la Draft et sélectionner Scoot Henderson. Il n’en a finalement rien été, mais passée la Draft, les rumeurs ont continué avec des histoires extra-sportives qui sont venues mettre de l’huile sur le feu.

On ne va pas raconter l’affaire en détails mais pour la faire courte, Zion s’est fait afficher par une actrice X sur les réseaux, ce qui n’a pas dû aider les dirigeants de New Orleans à avoir confiance en leur star. Quelques jours plus tard, le journaliste d’ESPN Brian Windhorst a en effet annoncé que les Pels continuaient d’étudier les possibilités de transfert. Probablement pas une coïncidence quand on sait que c’est surtout hors des terrains que le cas Williamson pose problème.

Ça fait, au bas mot, 4-5 différents reporters autour de la NBA ou des Pelicans qui laissent récemment des blancs et des soupirs quand le sujet Zion Williamson est évoqué.

Et les termes qui reviennent à chaque fois : sérieux, professionnalisme et entourage.

C’est très tendu.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 14, 2023

Lorsqu’il est en tenue et en basket, Zion met tout le monde d’accord. Avec une moyenne 26 points, 7 rebonds et 4,6 passes de moyenne à 60,8% au tir cette saison, il a montré qu’il faisait partie des meilleurs joueurs de la ligue. Le problème, c’est qu’il n’a joué que 29 matchs, alors qu’il avait déjà manqué l’intégralité de l’exercice 2021-22. Au total, le pick 1 de la Draft 2020 n’a disputé que 114 rencontres sur les trois dernières saisons. Ça commence à faire beaucoup de matchs manqués, et malgré ce qu’affirme le principal intéressé, on se demande si il fait tous les efforts nécessaires pour être au meilleur de sa forme.

Malgré cela, NOLA continue de croire en sa star selon David Griffin, qui a ajouté que sa relation avec le reste de l’équipe était toujours aussi bonne. En bref, tout va bien chez les Pelicans, qui comptent bien repartir pour une saison de plus avec leur star… jusqu’à ce qu’émergent de nouvelles rumeurs de transfert ?

Source : ESPN, SiriusXM NBA Radio