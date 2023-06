Parmi les équipes à suivre de près en amont de la Draft NBA, il y a les New Orleans Pelicans. Leur intérêt pour Scoot Henderson n’est un secret pour personne, et c’est spécifiquement ce qui a lancé les rumeurs autour d’un potentiel trade de Zion Williamson. Avec les récents faits divers entourant ce dernier et ses problèmes de blessures, c’est à se demander s’il sera toujours en Louisiane vendredi matin.

Zion Williamson était pas mal dans les tendances Twitter ces derniers temps, et malheureusement ce n’était pas vraiment pour les bonnes raisons. Affiché par une actrice X sur les réseaux depuis qu’il a annoncé début juin qu’il attendait un enfant avec sa compagne Ahkeema, Zion a ajouté une ligne supplémentaire à la liste des éléments fragilisant son statut au sein des Pelicans. Une liste qui commence à être bien longue quand on prend en compte ses nombreuses blessures (114 matchs en trois ans), les doutes entourant son niveau de professionnalisme, et la relation assez froide qu’il posséderait avec ses coéquipiers et surtout ses dirigeants.

“Il n’y a aucune relation entre Zion et la franchise. Et une relation minimale entre Williamson et ses coéquipiers.” – Brian Windhorst, insider pour ESPN

Ça fait, au bas mot, 4-5 différents reporters autour de la NBA ou des Pelicans qui laissent récemment des blancs et des soupirs quand le sujet Zion Williamson est évoqué.

Et les termes qui reviennent à chaque fois : sérieux, professionnalisme et entourage.

C’est très tendu.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 14, 2023

Justement, en parlant des dirigeants de la Nouvelle-Orléans, ils seraient tout simplement “consternés” par tout ce qui entoure le joueur star aujourd’hui, pour reprendre les termes utilisés par Ian Begley de SNY (entre autres). Le récent départ de Teresa Weatherspoon, assistante du coach Willie Green et proche de Zion Williamson, n’est sans doute pas une coïncidence dans ce dossier, et c’est peut-être même un signe avant-coureur pour un transfert de Zion en amont de la Draft NBA.

Bill Simmons on Zion Williamson:

“I had somebody yesterday that I trust that told me that Zion will no longer be on the Pelicans come Thursday” pic.twitter.com/HwjZuqbU0d

— NBA Retweet (@RTNBA) June 19, 2023

Les reports concernant un potentiel transfert de Zion Williamson ont tendance à se contredire ces derniers jours, certains insiders estimant que les Pelicans n’iront pas jusqu’à transférer ce talent générationnel malgré tout ce qui l’entoure aujourd’hui. Néanmoins, impossible d’écarter complètement ce scénario, surtout quand vous avez par exemple une franchise comme Portland qui cherche une contrepartie XXL en échange de son troisième choix de Draft.

Au vu de l’intérêt des Pelicans pour Scoot Henderson, annoncé à Portland aujourd’hui avec ce pick #3, ils pourraient carrément proposer Zion en échange, offrant ainsi une force brute aux côtés de Damian Lillard. D’après Kevin O’Connor de The Ringer, les Blazers sont d’ailleurs plus intéressés par Williamson que par Brandon Ingram (l’autre principale monnaie d’échange pour permettre à NOLA de passer du pick 14 au pick 3), et les Pels semblent également plus enclins à lâcher Zion que BI.

Alors, deal ?

On verra lors des prochains jours si quelque chose se matérialise. Mais c’est clairement un dossier à suivre de près. Très près !

