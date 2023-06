Vous avez 1,79 million de dollars dont vous ne savez pas quoi faire ? Dommage, si vous vous étiez réveillé un peu plus tôt, vous auriez pu vous offrir une tenue de match portée par Wilt Chamberlain durant sa saison rookie. La société de vente aux enchères SCP Auction a organisé ce dimanche la vente d’une tenue de Wilt époque Philadelphia Warriors. Résultat ? Une vente record et un acheteur qui se met très très bien.

En effet, TMZ Sports nous apprend qu’un attirail des Warriors, avant leur déménagement en Californie, version 1959-60 ayant appartenu à Wilt The Stilt a été vendu aux enchères pour près de 2 millions de dollars. Un échantillon rare d’une des plus grandes icônes basket du siècle passé, et surtout un échantillon authentifié par trois experts, sans H. Après analyses photos, ils en sont arrivés à la conclusion que le Big Dipper a porté l’uniforme à de multiples reprises avec les Philadelphia Warriors. Plus qu’un bout de tissu, on a affaire à un véritable bijou qui aura accompagné Wilt pendant sa destruction massive de la NBA d’antan. Il s’agit d’ailleurs d’un prix record pour une tunique datée d’avant les années 80.

🚨 This historic Wilt Chamberlain rookie game worn uniform set a new record for any vintage basketball game worn item in tonight’s special auction! 🚨#thehobby #whodoyoucollect pic.twitter.com/vr7RK1ZkYa

— SCP Auctions (@SCPAuctions) June 18, 2023

Rien que pour son ancienneté, le maillot représente une pièce de collection unique pour n’importe quel fan de la balle orange. Alors, si en plus il a été porté par le glouton statistique du XXème siècle, on passe tout de suite dans la catégorie trésor d’histoire. Petit rappel, Wilt Chamberlain rookie, c’était 37,6 points, 27 rebonds, et au moins autant de gueules cassés par match. Une domination extrême et un run seulement arrêté par les Celtics de Bill Russell en Finales NBA avec une défaite en 6 matchs. On vous épargne la suite, mais en 14 ans dans la Grande Ligue, Chamberlain a pondu à peu près autant de saisons monstrueuses. Légendaire, comme ce maillot et ce short.

24 ans après sa disparition, Monsieur Chamberlain continue de taper des records, ça ne s’arrêtera donc jamais. Même si on est prêt à parier que celui-ci sera plus vite balayé que les 100 points en un match.

Source texte : TMZ Sports via Bleacher Report