Hier, Draymond Green a décliné sa player option pour devenir agent libre et obtenir un nouveau contrat. Simple formalité pour mieux prolonger aux Warriors ou première étape d’un futur départ ? Que les fans de Golden State se rassurent, Draymond devrait bien rester à San Francisco.

La dernière update sur le dossier Green nous vient d’Adrian Wojnarowski d’ESPN, le célèbre insider qui a discuté à la fois avec l’agent de Draymond (Rich Paul) et le nouveau boss des opérations basket des Warriors, Mike Dunleavy Jr.. Ce qu’il a retenu de ces discussions ? Draymond Green et les Warriors vont prolonger l’aventure ensemble. Il reste juste à négocier certains éléments du futur contrat, comme sa durée.

“Il y a l’envie de chaque côté de rester ensemble. […] Il faut voir si c’est un deal de trois ans ou de quatre ans, mais je ne vois pas un scénario où les discussions peuvent dérailler. Bien sûr, ça peut toujours arriver à la Free Agency, mais les deux parties sont destinées à se retrouver.” – Woj

Aucune surprise ici au vu de ce qui a été dit publiquement à la fois du côté de Draymond que du côté des Warriors. Green a en effet souligné à plusieurs reprises sa volonté de faire toute sa carrière chez les Warriors, aux côtés de ses grands potes Stephen Curry et Klay Thompson ainsi que de son coach Steve Kerr, avec qui il a gagné quatre titres NBA. Quant à Mike Dunleavy Jr., successeur de Bob Myers à la tête des Dubs, il a affirmé sa volonté de prolonger Draymond lors de sa conférence de presse hier (via ESPN).

“On a vraiment envie de faire revenir Draymond Green. Ce qu’il signifie pour la franchise, pour gagner au plus haut niveau, on se doit de le garder.”

Vous l’avez compris, la prolongation de contrat de Draymond Green représente plus ou moins une formalité, et on serait très surpris de voir un nouveau deal capoter malgré les derniers détails à régler.

La vraie question, c’est de savoir si cette extension aura un impact sur d’autres éléments de l’effectif, notamment Jordan Poole. Pour rappel, ce dernier a reçu un gros contrat des Warriors lors de l’intersaison 2022, intersaison où il a également reçu un… coup de poing en pleine face de la part de Draymond. Un épisode qui a perturbé Golden State pendant toute la saison, mais au final Poole semble être également dans les plans à long terme des Warriors.

“On prévoit de garder Poole pendant quatre années supplémentaires, au moins.” – Mike Dunleavy Jr.

