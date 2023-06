Et si Chris Paul jouait aux… Wizards la saison prochaine ?

Transféré des Suns aux Wizards dans le cadre de l’échange de Bradley Beal, Chris Paul ne s’imagine sans doute pas jouer la moindre minute avec Washington. Et nous non plus d’ailleurs. Pourtant, c’est un scénario qui n’est pas à exclure si l’on en croit Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Un retour dans son ancienne franchise des Clippers ? Une arrivée chez les Lakers pour rejoindre son pote LeBron James ?

Depuis le trade de Chris Paul aux Wizards, ce sont les deux options qui reviennent le plus dans le dossier CP3, qui possède sa famille à Los Angeles et qui est toujours à la recherche d’un premier titre NBA. Mais il y a un détail qui est important à garder en tête à l’heure de ces lignes : le Point God est sous contrat avec Washington. Traduction : les Wizards ont leur mot à dire dans l’affaire.

Joined @notthefakeSVP to report on the latest with Draymond Green and Chris Paul pic.twitter.com/zVIG1WF2VT

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 20, 2023

D’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, la franchise de Washington cherche actuellement une troisième équipe dans le trade impliquant Bradley Beal et Chris Paul, dans le but de refourguer CP3 vers un contender et obtenir une contrepartie supplémentaire. Si cela n’arrive pas, il ne faut pas s’attendre à voir les Wizards se débarrasser à tout prix de Paul.

“Washington imagine un scénario dans lequel Chris Paul est le meneur de jeu la saison prochaine. Les Wizards sont en reconstruction, ils transforment leur effectif, mais je n’ai pas l’impression qu’ils veulent complètement tanker. […] Si ce transfert reste limité à deux équipes, entre Phoenix et Washington, les Wizards ne vont pas se presser pour discuter d’un buyout avec Chris Paul.” – Woj

On a du mal à comprendre la logique derrière un tel scénario, même si on a vu par le passé que Chris Paul pouvait apporter de très bonnes choses à une équipe en reconstruction, comme c’était le cas avec Oklahoma City lors de la saison 2019-20 juste après les départs de Russell Westbrook et Paul George. La différence avec la situation au Thunder d’il y a trois ans, c’est que CP3 a aujourd’hui 38 ans et qu’il est clairement sur le déclin. Quel est l’intérêt de le garder pour tenter de gagner quelques matchs en plus ? Est-ce que son expérience et son mentorship sont des arguments suffisants pour le conserver alors qu’il ne pense qu’à rejoindre un contender ?

Au vu de la contrepartie minimale reçue en échange de Bradley Beal, la meilleure voie à suivre pour Washington est probablement celle du tanking. Il faudra surveiller les dossiers Kristaps Porzingis et Kyle Kuzma, qui possèdent chacun une player option, mais il serait logique que ces deux-là ne rentrent plus non plus dans les plans de D.C. maintenant que Bealou est parti…

En transférant Bradley Beal contre peanuts, les nouveaux dirigeants de la franchise Michael Winger et Will Dawkins ont décidé de prendre une direction très claire ce week-end. Alors autant y aller à fond non ?

