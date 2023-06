Chris Paul : “J’ai appris mon transfert dans un avion pour New York”

La NBA est un business, épisode 458. Alors qu’il se rendait à New York pour apparaître dans une célèbre émission américaine, Chris Paul a appris son transfert chez les Wizards en direct depuis l’avion. Le timing est cocasse, mais rappelle bien que dans cette ligue, tout peut arriver.

C’est l’une des règles en NBA, qui diffère beaucoup avec nos sports européens et notre méthode concernant les transferts. Étant une ligue fermée, la NBA n’a pas a systématiquement prévenir ses joueurs en cas de transfert, notamment s’il s’agit d’un joueur qui n’est pas dit “majeur” pour ces équipes. Chris Paul en a fait l’expérience, hier. Alors qu’il était tranquilou en direction de New York pour aller participer au show ‘Good Morning America”, il a appris en direct de l’avion qu’il était échangé à Washington contre Bradley Beal. Une expérience plutôt particulière pour le meneur.

J’ai été surpris. Je l’ai appris dans le vol d’hier, en venant ici [À New York]. Dans cette ligue, tout peut arriver alors… vous devez juste vous préparer à la suite.” – Chris Paul

C’est la première fois que CP3 vit une telle situation, mais il n’y est pas pour autant complètement inconnu. Ancien président de la NBPA, syndicat des joueurs, Paul a pu observer comment certains de ses adhérents ont été transférés dans des moments très spéciaux. On pense notamment à Robert Covington, échangé par les Sixers alors même qu’il se préparait à aller jouer un match.

Chris Paul says he found out he was traded on a flight to NY for his @GMA appearance: “In this league, anything can happen. You just figure out what’s next.” This was prescheduled to promote his new book, Sixty-One. pic.twitter.com/pFiwsfCmww

Dans le même style ? Jeremy Lamb, qui a appris ça via les réseaux sociaux alors qu’il était chez le coiffeur. La NBA, cet univers impitoyable ? Non, il faut sans doute juste y être préparé… même si la première fois, cette sensation de n’être qu’une pièce peut être particulièrement désagréable. En tout cas, pas de quoi filer le mouron à Cipifruit, qui préfère en rire qu’en pleurer.

